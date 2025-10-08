تنمية المشروعات يفتتح دورة جديدة من معرض (صنع في دمياط)

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، على اهتمام الجهاز بدعم المشروعات الصناعية والإنتاجية وقيامه بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتوفير كافة أوجه الدعم لهذه المشروعات، والتركيز على الميزة التنافسية التي تتمتع بها مختلف المحافظات للوصول إلى منتج متميز مصري عالي الجودة وتسويقه في معارض متخصصة.

باسل رحمي: نسعى لفتح أسواق عربية جديدة لمعرض (صنع في دمياط) في الإمارات والدول العربية

جاء ذلك بمناسبة افتتاح دورة جديدة من معرض "صنع في دمياط" والذي ينظمه الجهاز بالتعاون مع محافظة دمياط وذلك بقاعة جهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض في مدينة نصر بالقاهرة.

افتتح المعرض الرئيس التنفيذي للجهاز يصاحبه وفد من دولة الإمارات العربية المتحدة يرأسه يوسف محمد اسماعيل، النائب الأول لغرفة رأس الخيمة للتجارة والصناعة ورئيس مؤسسة الشيخ سعود لتنمية مشاريع الشباب، وإسماعيل حشمي مدير الشئون التجارية لغرفة رأس الخيمة، وحاتم العشري المشرف على قطاع المعارض بجهاز تنمية المشروعات، وسامح جويدة رئيس قطاع الإعلام بالجهاز.

وأضاف رحمي أن الجهاز يعمل وفقا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز ووفقا لخطط فعالة لتسويق منتجات أصحاب المشروعات على مختلف تنوعها، وإقامة معارض جديدة في مختلف المحافظات، حيث سيتم التركيز على الصناعات التي تشتهر بها كل محافظة والعمل على إقامة معرض لصناعتها في المحافظات الأخرى بالتنسيق والتعاون الكامل مع المحافظات.

وعقد الرئيس التنفيذي للجهاز اجتماعا على هامش افتتاح المعرض مع وفد من مسئولي دولة الإمارات العربية المتحدة لمناقشة أوجه التعاون بين الجانبين وإمكانية التوسع في تقديم الدعم الفني للمشروعات الإنتاجية بوجه عام ومصنعي الأثاث بوجه خاص بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة لمنتجات الأثاث والديكور التي تتمتع بها محافظة دمياط لدولة الإمارات.

وأعرب أعضاء الوفد عن إعجابهم بالمنتجات المعروضة وتطلعهم إلى مزيد من التعاون مع جهاز تنمية المشروعات لدعم قطاع المشروعات الصغيرة في مصر.

يتم تنظيم المعرض بالتعاون مع اللجان النقابية الخاصة بصناعة الأثاث وكذلك الغرف التجارية والجمعيات الأهلية من منتجي الأثاث الدمياطي، حيث يشارك عدد من العارضين المنتسبين لتلك الجهات في فعاليات المعرض من خلال مجموعة متميزة ومتنوعة من الموبيليا والأثاث الكلاسيكي والمودرن من الأثاث الدمياطى الفاخر الذي يمتاز بأجود أنواع الأخشاب الطبيعية.

بالإضافة إلى توفر تصميمات أثاث مبهرة لغرف النوم والسفرة والاطفال والانتريهات وبأسعار تنافسية مما يتيح الفرصة لسكان محافظتي القاهرة الكبرى والجيزة وباقى المحافظات المجاورة لكي يتمكنوا من زيارة المعرض وشراء أجواد أنواع الأثاث الدمياطى.

وتستمر فعاليات المعرض خلال الفترة من 8 أكتوبر وحتى 17 أكتوبر من الساعة العاشرة صباحا وحتى الحادية عشر مساءً يوميا بقاعة جهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض بمدينة نصر، وذلك بمشاركة 87 مشروعا متخصصا في الأثاث والديكور من صناع الأثاث الدمياطي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.