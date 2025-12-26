الجمعة 26 ديسمبر 2025
نائب وزير الخارجية للهجرة: استحدثنا نحو 100 منصة للتواصل مع الجاليات المصرية

السفير نبيل حبشي،
السفير نبيل حبشي، فيتو
أكد السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن وزارة الخارجية تقدم كافة إمكاناتها لدعم علماء مصر بالخارج وتعزيز ارتباطهم بالوطن.

جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الثانية والخمسين من المؤتمر الدولي السنوي لرابطة العلماء المصريين في أمريكا وكندا، الذي استضافته جامعة بدر بالقاهرة.

ولفت حبشي إلى أن الوزارة كثفت جهودها للتواصل مع العلماء المصريين بالخارج واستحدثت نحو 100 منصة للتواصل مع الجاليات المصرية.

تأسيس قاعدة بيانات للعلماء المصريين بالخارج 

وقدم السفير نبيل حبشي مقترحات للمساهمة في تأسيس قاعدة بيانات للتواصل مع العلماء المصريين بالخارج موضحًا أن الوزارة تنظم مؤتمرات دورية للتواصل وأنه من المقرر تنظيم المؤتمر السابع للعلماء المصريين بالخارج في أغسطس المقبل للاستفادة من خبراتهم.

ودعا حبشي الى المشاركة في مبادرة اتكلم عربي لتشجيع الأجيال الجديدة بالخارج على التواصل مع الوطن.

 كما استعرض عددًا من الخدمات والمشروعات التي تقدمها الوزارة لأبناء مصر بالخارج مثل بيتك في مصر ومزرعتك في مصر وتأمينك في مصر.

وجاء انعقاد المؤتمر في إطار حرص جامعة بدر على دعم البحث العلمي وتعزيز الحوار بين العلماء والخبراء بما يسهم في طرح رؤى علمية عملية تخدم قضايا التنمية في مصر.

ويهدف المؤتمر الذي استمر علي مدار يومين بجامعة بدر الى بحث سبل تعزيز النمو الاقتصادي في مصر من خلال تطوير القطاع الصحي وتبني التقنيات الحديثة في مجالات الطب والتكنولوجيا الحيوية والعلوم الحياتية والطاقة والهندسة بما يعكس الدور المحوري للبحث العلمي والابتكار في دعم مسارات التنمية.

