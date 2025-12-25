الخميس 25 ديسمبر 2025
الاتفاق يفوز على الرياض 0/2 في الدوري السعودي

الاتفاق والرياض
الاتفاق والرياض
الدوري السعودي، انتزع فريق الاتفاق ثلاث نقاط ثمينة، إثر فوزه الصعب على مضيفه الرياض 2-0، في اللقاء الذي جمعهما، مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض، ضمن منافسات الجولة 11 من دوري روشن السعودي.

سجل هدفي الاتفاق في شباك الرياض، الكوستاريكي فرانسيسكو كالفو والهولندي جورجينيو فينالدوم في الدقيقتين (90 و90+5).

ورفع الاتفاق رصيده إلى 15 نقطة، بينما بقي الرياض على رصيده السابق 8 نقاط.

تعادل الفيحاء مع الحزم

 خيم التعادل السلبي على مواجهة فريق الفيحاء مع ضيفه الحزم في الدوري السعودي للمحترفين، ليخرج كل منهما بنقطة من الجولة الحادية عشرة، والتي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وعجز الفريقان عن هز الشباك، على الرغم من تسديد كل منهما 9 كرات خلال اللقاء، طبقًا لإحصاءات موقع «سوفاسكور» الإلكتروني.

وتصدى حارس مرمى الحزم لـ 3 كرات، وحمى نظيره في الفيحاء شباكه من اثنتين، فيما لم تشكل بقية التسديدات تهديدًا لهما.

وللمرة الثانية على التوالي، والثالثة من أصل آخر 4، يحكم التعادل السلبي مواجهة الفريقين في دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتعادل الفريقان معًا 4 مرات ضمن منافسات البطولة، أولها بنتيجة 1ـ1 في أولى المواجهات، والبقية من دون أهداف، بينما حقق الفيحاء 4 انتصارات، وفاز الحزم بمباراتين.

ورفع التعادل الثالث للفيحاء في الدوري رصيد الفريق إلى 12 نقطة، فيما زاد الحزم رصيده إلى 10 نقاط بعد رابع تعادل له خلال البطولة.

