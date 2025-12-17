ليس الدوري السعودي، أسطورة ليفربول يتوقع وجهة محمد صلاح حال رحيله

18 حجم الخط

تتزايد التكهنات بشأن مستقبل محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي، في ظل الأنباء المتداولة حول احتمالية رحيله عن صفوف الريدز خلال الفترة المقبلة، رغم مشاركته في فوز فريقه الأخير على برايتون بهدفين دون رد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وساهم محمد صلاح في فوز ليفربول على برايتون بهدفين نظيفين، سجلهما الفرنسي هوجو إيكتيكي، وصنع المصري الهدف الثاني لزميله الفرنسي من ركلة ركنية يوم السبت الماضي.

مسيرة أوروبية حافلة لـ محمد صلاح

وسبق لمحمد صلاح اللعب في بازل السويسري قبل الانتقال إلى تشيلسي ثم خوض تجارب في الدوري الإيطالي، حيث ارتدى قميصي فيورنتينا وروما لفترات قصيرة، قبل انتقاله إلى ليفربول عام 2017، ليصبح لاحقًا أحد أبرز نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز وأيقونة في تاريخ النادي.

وعلق ديتمار هامان، لاعب ليفربول السابق، على مستقبل محمد صلاح في تصريحات لموقع «CaughtOffside» قائلا: «إذا كان صلاح لا يتقبل عدم مشاركته باستمرار ويواصل الحديث عن غياب دعم المدرب، فعليه هو والنادي البحث عن حل، وقد يكون هذا الحل هو الانفصال، لا أعتقد أن محمد صلاح يرغب في الانتقال إلى الدوري السعودي، خاصة أنه رفض هذا الخيار في العام الماضي، ولا تزال هناك أندية أوروبية مهتمة بخدماته».

إيطاليا الوجهة الأقرب

وتابع: «قد لا تكون الأندية الكبرى في إسبانيا وألمانيا وإنجلترا مهتمة بالتعاقد معه في الوقت الحالي، لكنني أتوقع عودته إلى الدوري الإيطالي، ربما».

واختتم هامان تصريحاته قائلًا: «الدوري الإيطالي معروف بجذب اللاعبين أصحاب الخبرة وإعادتهم لأفضل مستوياتهم، كما فعل إنتر مع عدد من اللاعبين في السنوات الأخيرة، لا أتوقع انتقال صلاح إلى بايرن ميونخ أو عملاقي إسبانيا، كما أن كبار إنجلترا ليسوا بحاجة لخدماته حاليًا».

أسطورة ليفربول منتقدًا محمد صلاح: تصرف بجنون وعليه مراجعة نفسه

فيما وجه جرايم سونيس، أسطورة نادي ليفربول، انتقادات لاذعة إلى محمد صلاح، نجم الفريق الحالي، على خلفية التصريحات الأخيرة التي أطلقها الدولي المصري ضد إدارة النادي الإنجليزي والمدير الفني آرني سلوت.

وكان محمد صلاح قد أعرب عن غضبه من إدارة ليفربول، مؤكدًا أنهم استُخدموه كـ «كبش فداء» لتبرير تراجع النتائج.

وقال سونيس في تصريحات نقلتها شبكة «ليفربول إيكو»: «محمد صلاح مخطئ بنسبة 100%، لقد تصرّف بجنون وجعل الأمر كله يدور حوله، بالطبع هو ليس السبب الوحيد في عدم تحقيق الانتصارات، لكنه لاعب عظيم لهذا النادي، كم عدد المباريات التي حسمها صلاح بفضل عبقريته سواء بالتسجيل أو صناعة الأهداف؟ لقد فعل ذلك كثيرًا في الماضي، لكن أرقامه هذا الموسم لا تُقارن بما كان يقدمه في السنوات السابقة».

وأضاف سونيس: «على محمد صلاح أن يراجع نفسه، المدرب يرى أنه لا يقدم أفضل ما لديه عندما لا تكون الكرة بحوزته، وصلاح عوّض ذلك سابقًا بتسجيل وصناعة الأهداف، لكنه لم يفعل ذلك هذا الموسم»، مؤكدا أن قرار استبعاد صلاح لا يعني فقدان المدرب السيطرة على غرفة الملابس.

وتابع قائلًا: «لا أعتقد للحظة أن هناك تمردًا داخل الفريق، المدرب تصرّف كما سيتصرّف أي مدرب في مثل هذه الظروف، سيُذكر صلاح كأحد أعظم لاعبي النادي، وسيكون ضمن أفضل تشكيلة في تاريخ ليفربول، لكن كرة القدم لا تعترف بالماضي، بل بما تقدمه غدًا».

واختتم سونيس تصريحاته قائلًا: «لا أعتقد أن ما رأيناه هو الظهور الأخير لصلاح بقميص ليفربول، سيعود بعد كأس الأمم الإفريقية، لكن من الواضح أن الأمور لم تُحسم بعد بينه وبين النادي».

