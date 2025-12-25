نيوم يفوز على النجمة 1/2 في الدوري السعودي

18 حجم الخط

الدوري السعودي، نجح فريق نيوم في العودة لسكة الانتصارات من جديد، عقب فوزه على ضيفه النجمة 2-1، في اللقاء الذي أقيم، اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، لحساب منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي.

أهداف مباراة نيوم والنجمة في الدوري السعودي وترتيب الفريقين

سجل هدفي نيوم، الفرنسي ناثان زيزي (54) وخليفة الدوسري (89) فيما سجل هدف النجمة، الفرنسي بلال بوطوبة (90+5 من ركلة جزاء).

ورفع نيوم رصيده إلى 17 نقطة، في المركز السادس، في حين بقي النجمة في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

ودانت الأفضلية خلال الشوط الأول، لنيوم الذي كان الأكثر سيطرة ووصولًا للمرمى، وصوب حسن العلي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس البرازيلي فيكتور براغا وحولها للركنية (17) وفي الوقت المحتسب بدل الضائع كاد نيوم أن يترجم أفضليته لكن كرة الإيفواري أمادو كوني مرت بجانب القائم.

وفي الشوط الثاني واصل نيوم أفضليته ونجح في التسجيل عندما استغل الفرنسي ناثان زيزي كرة مرتدة من القائم ليعيدها داخل المرمى (54) وقبل نهاية هذا الشوط بدقيقة أضاف نيوم هدفه الثاني عندما استقبل خليفة الدوسري كرة عرضية هيئها لنفسه ولعبها قوية داخل المرمى (89) وفي الوقت بدل الضائع تحصل النجمة على ركلة جزاء نفذها الفرنسي بلال بوطوبة ولعبها قوية على يمين الحارس البرتغالي لويس ماكسيميانو.

