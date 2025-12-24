أشجار الكريسماس والأضواء تكسو الكاتدرائية الأسقفية قبل قداس العيد

18 حجم الخط

تزينت كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك بالأشجار والأضواء لعيد الميلاد المجيد قبل ساعات من بدء قداس العيد الذي يترأسه المطران الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأنجليكانية، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية لخدمة المصريين والأجانب، بالإضافة إلى لغة الإشارة للصم.

ويستقبل رئيس الأساقفة بعد قليل عدد من كبار الزوار والموفدين من قبل الدولة والأزهر للتهنئة بعيد الميلاد المجيد. ومن المنتظر أن تبدأ صلوات قداس عيد الميلاد المجيد في السابعة مساء اليوم، بعد أن تدق أجراس الكاتدرائية لتعلن بدء الصلوات حيث تحتفل الكنيسة الأسقفية بعيد الميلاد وفقا للتقويم الغربي.

كانت الكنيسة الأسقفية قد احتفلت بترانيم ميلاد المسيح داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك خلال الأيام الماضية وهو احتفال تقيمه الكنيسة سنويًا على ضوء الشموع قبيل الكريسماس وذلك عبر مجموعة من الترانيم باللغتين العربية والإنجليزية.

رئيس الأسقفية: قصة المجوس في ميلاد المسيح تمثل خبرة إنسانية متكررة

ترأس رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي، رئيس إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، احتفال الكنيسة السنوي بميلاد السيد المسيح على أضواء الشموع، والذي يُقام قبيل عيد الميلاد المجيد. وشمل الاحتفال تقديم مجموعة من الترانيم باللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب قراءات من الكتاب المقدس، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

قصة المجوس

قال رئيس الأساقفة في عظتهِ: إن قصة المجوس تمثل خبرة إنسانية متكررة يعيشها كثيرون، حين يقودهم الرجاء إلى توقعات كبيرة، ثم يفاجئهم واقع بسيط أو مؤلم. فالمجوس تبعوا النجم بحثًا عن ملك، لكنهم وجدوا طفلًا في مذود. ميلاد المسيح يكشف حضور الله في أماكن غير متوقعة، داعية إلى عدم ربط الإيمان بالمظاهر أو بالنجاح الظاهر.

