هل ترتفع أسعار الدواجن واللحوم الحمراء الفترة المقبلة ؟ رئيس الشعبة يجيب

أيام قليلة وتبدأ احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، التي معها يزيد الإقبال على شراء اللحوم الحمراء والدواجن، مما أثار قلق المواطنين من ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم خلال الفترة المقبلة، فهل ترتفع أسعار الدواجن واللحوم الحمراء خلال الفترة المقلبة بالتزامن مع احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد؟

طمأن عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، وعضو اللجنة الإعلامية لصندوق التأمين على الماشية، المواطنين بشأن استقرار أسواق اللحوم الحمراء والدواجن خلال الفترة المقبلة.

الدواجن واللحوم، فيتو

أسواق اللحوم الحمراء والدواجن مستقرة

وقال «السيد» لـ «فيتو» إن أسواق اللحوم الحمراء والدواجن مستقرة، ولا يوجد مشكلات في أسعار اللحوم أو الدواجن بالتزامن مع الاستعدادات لاحتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد.

وأوضح أنه بالنسبة لسوق الدواجن، حدث انخفاضًا في سعر الدواجن لم يحدث من قبل منذ فترة كبيرة، أن يتراجع سعر كيلو الفراخ في المزرعة ليصل لـ 53 جنيهًا، وهذا يدل على وجود وفرة في المعروض من الدواجن، وزيادة الإنتاج.

وأضاف أن انخفاض أسعار الدواجن لهذا السعر غير مرضي للمنتجين لأنه أقل من تكلفة الإنتاج الفعلية، ولكنها أسعار مناسبة للمستهلك، لذلك نطمأن المواطنين بشأن استقرار سوق الدواجن، لكن أيضًا نريد الحفاظ على المنتجين وضمان عدم تعرضهم لخسائر كبيرة، فنحن نقع بين المطرقة والسندال بضرورة الحفاظ على المنتج والمستهلك.

عبدالعزيز السيد، فيتو

تحركات إيجابية من الحكومة لتوفير مستلزمات الإنتاج

وأشار إلى أنه هناك تحركات إيجابية من الحكومة لتوفير مستلزمات الإنتاج للحفاظ على الأسعار خلال الفترة المقبلة، وهذا ليس فقط في قطاع الثروة الداجنة بل أيضًا في اللحوم الحمراء، التي تمر بمرحلة استقرار، وهناك تحركات إيجابية وكبيرة لصندوق التنمية على الماشية، الذي قام بدور كبير في مواجهة الأمراض الوبائية، ومساندة المربين ودعمهم، والتعويض بنسبة 100% في حالة نفوق الماشية فضلًأ عن المساندة والدعم في مواجهة الأمراض.

وقال إن كل ذلك شجع المربين على زيادة رؤوس الماشية لديهم مما أدى إلى ارتفاع الإنتاجية، لذلك نناشد الفلاحين والمربين للتأمين على ماشيتهم، وأي مواطن لديه مشكلة فإن الصندوق متواجد للعمل على حلها ودعمه ومساندته.

وأشار إلى هناك تحركات إيجابية من وزارات التموين والزراعة وجميع الجهات المعنية، بهدف ضمان استقرار السوق، واستقرار الأسعار.

