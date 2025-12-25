الخميس 25 ديسمبر 2025
محافظات

من الخسارة إلى النصر، احتفالات بفوز نائبات الشرقية بجولة إعادة انتخابات النواب 2025 (صور)

 شهدت محافظة الشرقية اليوم أجواءً من البهجة والاحتفال بين أهالي مسقط رأس النائبات الفائزات في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج الرسمية للمرحلة الثانية.

بالأسماء، الفائزون بجولة إعادة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب في الشرقية

فوز إيمان خضر ومروة هاشم 

انتخابات مجلس النواب، وأكدت النتائج الرسمية فوز كل من: الدكتورة إيمان خضر والدكتورة مروة هاشم عن دائرة مركز الزقازيق ومدينتي الزقازيق والقنايات، والدكتورة سحر عتمان مرشحة حزب العدل عن دائرة بلبيس ومشتول السوق.

<span style=
سحر عتمان،فيتو

قبول الطعون المقدمة من المرشحين 

وكانت النتائج الحصرية الأولية لأصوات المرشحين عن دائرتي الزقازيق وبلبيس ومشتول السوق أظهرت فوز كل من لطفي شحاتة، محمد الصالحي، كامل الرشيدي، وعادل عفيفي، قبل أن تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بعد البت في الطعون وتصحيح الأوضاع، بإعلان فوز خضر ومروة هاشم بدلًا من كامل الرشيدي المستقل، وعادل عفيفي نقيب محامي الشرقية ومرشح حزب مستقبل وطن.

مروة هاشم،فيتو
مروة هاشم،فيتو

لجنة الجوسق بمركز بلبيس

وفي سياق متصل، ألغت الهيئة لجنة الجوسق بمركز بلبيس، وأعلنت فوز الدكتورة سحر عتمان بدلًا من حاتم صيام، مرشح حزب مستقبل وطن، مؤكدة التزامها الكامل بالإجراءات القانونية والطعون المقدمة لضمان نزاهة وشفافية النتائج.

انصار سحر عتمان،فيتو
أنصار سحر عتمان،فيتو

الدور المتوقع للنائبات في خدمة قضايا الأهالي والمشاركة الفاعلة في الحياة البرلمانية

وعلى أرض الواقع، اكتست مدن وقرى الدوائر الفائزة بالألوان والزغاريد احتفالًا بعودة نائباتها إلى مقاعد البرلمان، وسط إشادة واسعة من المواطنين بالدور المتوقع للنائبات في خدمة قضايا الأهالي والمشاركة الفاعلة في الحياة البرلمانية.

<span style=
أنصار إيمان خضر،فيتو

كما قدم أنصار النائبات الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على الشفافية والنزاهة والعدالة والتصدي لكل محاولات التلاعب، مؤكدين تقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه العملية الانتخابية وتعزيزها لضمان مشاركة حقيقية ونتائج عادلة.

انصار المرشحات،فيتو
أنصار المرشحات،فيتو

أبرز نتائج الدوائر الانتخابية بالشرقية:

أول الزقازيق: فاز لطفي شحاتة (مستقبل وطن) بـ56,979 صوتًا، فيما حصلت إيمان خضر (حماة الوطن) على 56,451 صوتًا، ثم الدكتور محمد الصالحي وأخيرا الدكتورة مروة هاشم. 

بلبيس: المستقل علي النقيطي تصدر بـ79,675 صوتًا، تلاه رشيد عامر بـ62,633 صوتًا، فيما أنصفت اللجنة الدكتورة سحر عتمان (حزب العدل) بعد إلغاء لجنة الجوسق، محققة 57,697 صوتًا.

أول العاشر من رمضان: فاز أحمد أبو عيطه (الجبهة الوطنية) بـ7,102 صوتًا.
منيا القمح (تم الحسم في الجولة الأولى): بين خالد مشهور بـ65,614 صوتًا ومحمد شهدة (مستقبل وطن) بـ65,380 صوتًا.

أبو كبير: المستقل حاتم عبدالعزيز يتصدر بـ71,207 صوتًا، يليه عبدالله لاشين (مستقبل وطن) بـ57,269 صوتًا.

ديرب نجم: طلعت السويدي (مستقبل وطن) بـ90,682 صوتًا، يليه المستقل عبدالباقي تركي بـ54,715 صوتًا.

فاقوس وكفر صقر وأولاد صقر: المستقل صلاح الدين شريبه يقود بـ93,147 صوتًا، يليه المستقل نبيل العطار بـ86,710 صوتًا، فيما حصل مرشح مستقبل وطن إمام سعد على 75,020 صوتًا.

أبو حماد: المستقل ثروت سويلم بـ40,453 صوتًا، يليه مدحت السنجري المستقل بـ38,636 صوتًا.

الحسينية: المستقل رائف إسماعيل بـ62,727 صوتًا، يليه مصطفى عمر المستقل بـ57,812 صوتًا.

