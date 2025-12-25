الخميس 25 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

رئيس مجلس الشيوخ يستقبل وزيرة التخطيط

استقبال وزيرة التخطيط
استقبال وزيرة التخطيط في مجلس الشيوخ
18 حجم الخط

 استقبل المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمقر المجلس، في إطار تعزيز التنسيق والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

استقبال وزيرة التخطيط في مجلس الشيوخ 

وحضر اللقاء اللواء أحمد العوضي وكيل مجلس الشيوخ، والمستشار أحمد محمد عبد الغنى الأمين العام لمطلمجلس، والدكتور محمد كمال، رئيس لجنة الشئون الخارجية.

وخلال اللقاء، تقدمت الدكتورة رانيا المشاط، بالتهنئة لرئيس مجلس الشيوخ بمناسبة تشكيل المجلس الجديد، متمنيةً له ولأعضاء المجلس الموقر التوفيق في أداء مهامهم الوطنية، مؤكدةً أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشيوخ في دعم مسار العمل التشريعي وتعزيز منظومة صنع السياسات العامة في الدولة.

تعزيز العلاقة بين مجلس الشيوخ ووزارة التخطيط

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حرص الوزارة على استمرار التعاون والتكامل مع مجلس الشيوخ، باعتباره شريكًا أساسيًا في مناقشة ودعم السياسات والخطط التنموية، وبما يسهم في تحقيق أهداف التنمية.

تنسيق مجلس الشيوخ مع الحكومة

من جانبه، أكد المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، أهمية تعزيز التنسيق مع الحكومة خلال المرحلة المقبلة.

وشدد المستشار عصام فريد، على الدور الحيوي لمجلس الشيوخ في دراسة ومناقشة مشروعات القوانين والخطط والاستراتيجيات التي تمس حياة المواطنين وتدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشيوخ مجلس الشيوخ التخطيط وزيرة التخطيط الحكومة

مواد متعلقة

تعليم الشيوخ تطالب بتطبيق تجريبي لنظام البكالوريا فى محافظة واحدة، والحكومة: أمر صعب

المركزي المصري يستضيف وفدًا من خبراء التخطيط والإدارة ببنك تنزانيا

التخطيط تترأس اجتماعا تحضيريا للجنة المصرية–الأرمينية المشتركة

وزيرا التخطيط والتنمية ومحافظ الأقصر يشهدان تسليم 100 وحدة سكنية من إسكان الطود

الأكثر قراءة

من مسجد الحاكم إلى تلال الفسطاط، الحكومة تسرّع وتيرة التنمية الحضرية بالقاهرة

مواجهات ضرب نار، مواعيد مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات أمم أفريقيا 2025

اقتصادية قناة السويس تنفي رسو سفينة محملة بأسلحة في ميناء بورسعيد

حالة الطقس الآن، سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري

صلاة الرغائب في أول جمعة من رجب، حكمها وأقوال العلماء فيها

انفصال لميس الحديدي وعمرو أديب

رفات أحمد شوقي تنتقل إلى مكان جديد، "مقابر الخالدين" تحتضن أمير الشعراء (صور)

انقطاع المياه عن مصر الجديدة غدا الجمعة

خدمات

المزيد

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية بتعاملات اليوم الخميس

آخر تطورات سعر جرام الذهب اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في مصر بتعاملات اليوم الخميس

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

عميد قصر العيني يكشف حقيقة وجود طلاب لاجئين بالكلية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد طلعة رجب، وهل هي من السنة النبوية؟

تفسير رؤية الشموع في المنام وعلاقتها بحل المشكلات والتغلب على التحديات

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، هؤلاء يجادلون في آيات الله

المزيد
الجريدة الرسمية
ads