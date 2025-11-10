الإثنين 10 نوفمبر 2025
حوادث

المشدد 5 سنوات لسائق بتهمة حيازة الحشيش المخدر بالموسكي

محكمة، فيتو
قضت محكمة جنايات القاهرة ، بالسجن المشدد 5 سنوات لعاطل متهم بحيازة جوهر الحشيش المخدر وأقراص الترامادول بمنطقة الموسكي.

وكان قسم شرطة الموسكي، تلقي معلومات تفيد قيام سائق بترويج المواد المخدرة بين المتعاطين بدائرة القسم لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم.

وبإعداد الاكمنة اللازمة تم التوصل الي المتهم وضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته علي  كمية من الحشيش المخدر، ومبلغ مالي وهاتف محمول يُشتبه في استخدامه للتواصل مع عملائه.


وبمواجهة المتهم بالمضبوطات، اعترف بحيازته للمواد المخدرة  بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته الغير مشروعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

