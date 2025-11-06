انهيار عقار مكون من 3 طوابق في الموسكي (صور)

18 حجم الخط

شهدت منطقة الموسكي بالقاهرة حادث انهيار عقار خالٍ من السكان مكون من 3 طوابق دون وقوع أي إصابات.



انهيار عقار الموسكي

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا بانهيار عقار خالٍ من السكان مكون من 3 طوابق كوم الشيخ سلامة من شارع الأزهر وأمام محل عطارة شهير بدائرة قسم الموسكي، وعلى الفور وجّه اللواء الدكتور محمد الشربيني، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بالدفع بسيارات الإنقاذ البري إلى موقع البلاغ.

انهيار عقار الموسكي



انهيار عقار الموسكي



انهيار عقار الموسكي



وبالفحص تبين حدوث انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق بمنطقة الموسكي دون وقوع إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.