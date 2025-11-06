الخميس 06 نوفمبر 2025
انهيار عقار مكون من 3 طوابق في الموسكي (صور)

شهدت منطقة الموسكي بالقاهرة حادث انهيار عقار خالٍ من السكان مكون من 3 طوابق دون وقوع أي إصابات.


تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا بانهيار عقار خالٍ من السكان مكون من 3 طوابق كوم الشيخ سلامة من شارع الأزهر وأمام محل عطارة شهير بدائرة قسم الموسكي، وعلى الفور وجّه اللواء الدكتور محمد الشربيني، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بالدفع بسيارات الإنقاذ البري إلى موقع البلاغ.

وبالفحص تبين حدوث انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق بمنطقة الموسكي دون وقوع إصابات.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

