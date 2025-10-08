الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حريق يلتهم محل مراتب في الموسكي

حريق محل، فيتو
حريق محل، فيتو

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل محل مراتب بالدور الأرضي لأحد العقارات بشارع الرويعي بـمنطقة الموسكي، دون وقوع أى إصابات.

ويقوم رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.


حريق محل مراتب بالموسكي

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل مراتب بالدور الأرضي لأحد العقارات بشارع الرويعي بدائرة قسم شرطة الموسكي، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق، دون وقوع أى إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

