محافظ الدقهلية يتفقد أعمال إنشاء مخبز بسوق الجملة وتطوير حديقة الأسرة

محافظ الدقهلية خلال
محافظ الدقهلية خلال التفقد
18 حجم الخط

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، جولة تفقدية، يرافقه الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، ومحمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، شملت عددًا من المواقع الخدمية بحي غرب بمدينة المنصورة، حيث أكد خلال الجولة حرصه الدائم على توفير السلع الأساسية والخدمات بصورة لائقة وبأسعار مناسبة للمواطنين.

تفقد المحافظ خلال جولته مخبز المحافظة الجديد الجاري إنشاؤه بسوق الجملة بالمنصورة، وشدد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ، مشيرًا إلى أن الهدف من المخبز زيادة الطاقة الإنتاجية للمخابز بما يضمن توفير رغيف الخبز بجودة عالية لجميع المواطنين على مدار اليوم، ووجه برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالسوق ومنع أي شكل من أشكال الإشغالات وتيسير حركة المرور بالمنطقة.

كما شدد محافظ الدقهلية على شركة الغاز بالتنسيق مع رئيس حي غرب المنصورة، بسرعة الانتهاء من توصيل الغاز لبدء تشغيل المخبز، وتوفير كافة أدوات الحماية المدنية بالمخبز حرصا على سلامة العاملين والمواطنين وتوفير سبل الأمان داخل المخبز.

والتقى محافظ الدقهلية بعدد من التجار بسوق الجملة واستمع إليهم مؤكدًا لهم أنه لا يدخر جهدا في سبيل توفير جميع أوجه الدعم اللازم لجميع القطاعات لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المجالات، كما اطلع منهم على أسعار السلع بالسوق لمقارنتها بأسعار المنافذ.

كما تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، خلال جولته الممتدة اليوم الخميس، أعمال إنشاء وتطوير حديقة الأسرة بشارع الجيش بالمنصورة، مؤكدًا على سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية وفقا للمواصفات والمظهر الحضاري اللائق، لبدء استقبال الزوار من أهالي المحافظة وأسرهم، يرافقه الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة.

وأوضح المحافظ أن هذا المشروع الحضاري الطموح يهدف إلى توفير متنفس جديد للعائلات، وتقديم مساحة خضراء آمنة ومناسبة لجميع أفراد الأسرة، بما يعزز جودة الحياة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الحديقة ستكون نقطة جذب جديدة تساهم في توفير بيئة ترفيهية عائلية لائقة.

ولفت محافظ الدقهلية إلى أنه قد تم التوجيه بتنفيذ أعمال الحديقة وفق تصميم عصري يلبي جميع الاحتياجات، حيث تشمل منطقة للأطفال مجهزة بألعاب حديثة وآمنة تناسب مختلف الأعمار، إلى جانب مساحات خضراء واسعة، وذلك في إطار خطة تطوير البنية التحتية الترفيهية بمحافظة الدقهلية، حيث تُعد الحديقة فضاء حضاريًّا يليق بأبناء الدقهلية.

