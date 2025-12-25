الخميس 25 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الرقابة الإدارية تشارك في مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

عمرو عادل رئيس هيئة
عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية
18 حجم الخط

شارك وفد رفيع المستوى من هيئة الرقابة الإدارية، في أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (COSP11) المنعقدة بالعاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر 2025، بحضور ممثلي الدول الأطراف في الاتفاقية بالإضافة إلى المنظمات الإقليمية والدولية المعنية، وذلك في إطار التزام مصر الراسخ بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز النزاهة ومنع ومكافحة الفساد.

مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

وخلال كلمته، أكد عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية، على الأهمية البالغة التي توليها الدولة المصرية لمنع ومكافحة الفساد باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، واستعرض جهود مصر خلال رئاستها للدورة التاسعة للمؤتمر والتي عُقدت بمدينة شرم الشيخ، ديسمبر 2021 ومتابعتها لمخرجات تنفيذ إعلان شرم الشيخ المعني بتعزيز التعاون الدولي في منع ومكافحة الفساد خلال فترة الأزمات والطوارئ والتعافي منها.

استخدام الذكاء الاصطناعي في منع ومكافحة الفساد

وأكد دعمها لمناقشات الدورة الحادية عشرة للمؤتمر حول استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في منع ومكافحة الفساد في ظل التقدم التكنولوجي المتسارع والذي يُشَكل فرص لتعزيز التعاون الدولي في المجالات ذات الصلة والتي من ضمنها استرداد الأصول والتصدي لجرائم غسل الأموال والجرائم العابرة للحدود، بما يسهم في الحفاظ على مقدرات الشعوب ودعم جهود التنمية، كما توجه بالتهنئة لدولة قطر على توليها رئاسة الدورة الحادية عشرة للمؤتمر مشيرًا إلى أهمية التعاون البنَاء من أجل مستقبل أفضل لأوطاننا.

الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل مخالفات الشركة المسؤولة عن تشغيل وإدارة ممشى أهل مصر

محافظ القليوبية يشارك في احتفال الرقابة الإدارية باليوم العالمي لمكافحة الفساد بجامعة بنها

وعلى هامش أعمال الدورة، تم عقد عدة لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء الهيئات النظيرة والمنظمات الإقليمية والدولية لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك لتطوير أساليب العمل الرقابي وبناء القدرات وتعزيز آليات النزاهة والشفافية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرقابة الإدارية هيئة الرقابة الإدارية الأمم المتحدة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد شرم الشيخ جهود التنمية

مواد متعلقة

المشاط: العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين مصر وأمريكا تمثل ركيزة لدعم جهود التنمية الوطنية

الأمم المتحدة: نزوح 100 ألف شخص من الفاشر والوضع فى السودان اقترب من الكارثة

الذكاء الاصطناعي لا يغني عن الكشف الطبي، تحذير عاجل من وزارة الصحة

الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل مخالفات الشركة المسؤولة عن تشغيل وإدارة ممشى أهل مصر

محافظ الوادي الجديد يشهد الندوة التثقيفية "جهود الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد"

الأكثر قراءة

مواجهات ضرب نار، مواعيد مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات أمم أفريقيا 2025

تداول 22 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

دفاع أحد المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد يطالب باستدعاء رئيس لجنة الحكام (فيديو)

حالة الطقس الآن، سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني ببنك الخرطوم المركزي اليوم الخميس

تأجيل محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد لـ 8 يناير

تفسير رؤية الشموع في المنام وعلاقتها بحل المشكلات والتغلب على التحديات

آخر تطورات سعر جرام الذهب اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

خدمات

المزيد

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية بتعاملات اليوم الخميس

آخر تطورات سعر جرام الذهب اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في مصر بتعاملات اليوم الخميس

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

عميد قصر العيني يكشف حقيقة وجود طلاب لاجئين بالكلية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الشموع في المنام وعلاقتها بحل المشكلات والتغلب على التحديات

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، هؤلاء يجادلون في آيات الله

عباقرة ولكن مجهولون، الشيخ "هارون البنجاوي" فقيه المالكية وأستاذ كبار العلماء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads