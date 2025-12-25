الرقابة الإدارية تشارك في مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

18 حجم الخط

شارك وفد رفيع المستوى من هيئة الرقابة الإدارية، في أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (COSP11) المنعقدة بالعاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر 2025، بحضور ممثلي الدول الأطراف في الاتفاقية بالإضافة إلى المنظمات الإقليمية والدولية المعنية، وذلك في إطار التزام مصر الراسخ بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز النزاهة ومنع ومكافحة الفساد.

مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

وخلال كلمته، أكد عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية، على الأهمية البالغة التي توليها الدولة المصرية لمنع ومكافحة الفساد باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، واستعرض جهود مصر خلال رئاستها للدورة التاسعة للمؤتمر والتي عُقدت بمدينة شرم الشيخ، ديسمبر 2021 ومتابعتها لمخرجات تنفيذ إعلان شرم الشيخ المعني بتعزيز التعاون الدولي في منع ومكافحة الفساد خلال فترة الأزمات والطوارئ والتعافي منها.

استخدام الذكاء الاصطناعي في منع ومكافحة الفساد

وأكد دعمها لمناقشات الدورة الحادية عشرة للمؤتمر حول استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في منع ومكافحة الفساد في ظل التقدم التكنولوجي المتسارع والذي يُشَكل فرص لتعزيز التعاون الدولي في المجالات ذات الصلة والتي من ضمنها استرداد الأصول والتصدي لجرائم غسل الأموال والجرائم العابرة للحدود، بما يسهم في الحفاظ على مقدرات الشعوب ودعم جهود التنمية، كما توجه بالتهنئة لدولة قطر على توليها رئاسة الدورة الحادية عشرة للمؤتمر مشيرًا إلى أهمية التعاون البنَاء من أجل مستقبل أفضل لأوطاننا.

وعلى هامش أعمال الدورة، تم عقد عدة لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء الهيئات النظيرة والمنظمات الإقليمية والدولية لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك لتطوير أساليب العمل الرقابي وبناء القدرات وتعزيز آليات النزاهة والشفافية.

