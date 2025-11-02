الأحد 02 نوفمبر 2025
محافظ الوادي الجديد يشهد الندوة التثقيفية "جهود الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد"

ندوة مكافحة الفساد
ندوة مكافحة الفساد بالوادي الجديد، فيتو

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ، اليوم، الندوة التثقيفية التي نظمتها هيئة الرقابة الإدارية بحضور اللواء عبد الله سلطان رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالوادي الجديد، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، والرائد عمر أسامة عضو هيئة الرقابة الإدارية، ولفيف من القيادات التنفيذية والعاملين بالجهات الحكومية.

وخلال الندوة، أكد محافظ الوادي الجديد، أن مواجهة الفساد تمثل أحد أهم محاور العمل الوطني لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطبيق معايير الشفافية والنزاهة في مختلف مؤسساتها، التي تهدف إلى بناء جهاز إداري يحقق العدالة ويحفظ المال العام، مقدمًا الشكر والتقدير للجهات الرقابية على جهودهم المستمرة في حماية مقدرات الوطن وبناء مؤسسات قوية قائمة على النزاهة والانضباط.

وخلال كلمته، قدّم رئيس فرع الهيئة شرحًا تفصيليًا لدور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري، والكشف عن أسبابه وجذوره، والآثار السلبية المترتبة عليه، وأشكال الجرائم التي تختص الهيئة بمحاربتها، ودور الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في التوعية الإدارية والمجتمعية لمكافحة ومنع أنواع الفساد المختلفة، وأوجه التعاون الدولي مع الجهات النظيرة، مؤكدًا أن محاربة الفساد مسؤولية جماعية تبدأ من الوعي الفردي وتنتهي بتكامل الجهود المؤسسية لتحقيق بيئة عمل نزيهة ومنتجة.

 

 

 

 

 

