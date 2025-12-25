الركراكي: أمم أفريقيا في المغرب نسخة استثنائية وهدفنا التأهل أمام مالي

الخميس 25 ديسمبر 2025
كأس الأمم الأفريقية، أكد وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، أن مواجهة مالي في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية تمثل محطة مهمة في مسار “أسود الأطلس” نحو الأدوار الإقصائية، مشددًا على أن الهدف هو حصد النقاط الثلاث وحسم التأهل مبكرًا.

تصريحات وليد الركراكي قبل مواجهة مالي 

وقال الركراكي في تصريحاته قبل اللقاء: إن كأس الأمم الأفريقية 2025 ستكون “الأصعب على الإطلاق”، موضحًا: “جميع الفرق حاضرة وجاهزة، ونلعب في أفضل الظروف الممكنة، والجميع يريد الفوز باللقب”.

وأضاف مدرب المغرب: “من سيفوز بهذه النسخة سيستحق التقدير أكثر من السنوات السابقة. لدينا ملاعب رائعة، فنادق ممتازة، وكل شيء متوفر”.

وتطرق الركراكي إلى أهمية الدعم الجماهيري، قائلًا: “يجب على الجمهور أن يبذل المزيد من الجهد، نحتاج أن نشعر بالحماس في الملعب”.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على جاهزية المنتخب لمواجهة مالي: “سنلعب من أجل النقاط الثلاث، مع محاولة حسم التأهل مبكرًا غدًا”.

وكانت منافسات النسخة رقم 35 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، انطلقت مساء الأحد 21 ديسمبر، على الأراضي المغربية، بمواجهة المغرب ضد جزر القمر.

ويشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية 24 منتخبًا مقسمين على 6 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 منتخبات، وتستمر المنافسات حتى 18 يناير 2026.

وتقام منافسات دور المجموعات من كأس أمم أفريقيا خلال الفترة 21 ديسمبر حتى 31 من الشهر ذاته، على أن يتأهل أصحاب المركزين الاول والثاني بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث إلى دور الـ16 من الكان الإفريقي.

مواعيد الجولة الثانية من دور مجموعات أمم أفريقيا 2025 

الجمعة 26 ديسمبر

أنجولا ضد زيمبابوي – 2:30 عصرًا

مصر ضد جنوب أفريقيا – 5 مساءً

زامبيا ضد جزر القمر – 7:30 مساءً

المغرب ضد مالي – 10 مساءً

السبت 27 ديسمبر

بنين ضد بوتسوانا – 2:30 عصرًا

السنغال ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية – 5 مساءً

أوغندا ضد تنزانيا – 7:30 مساءً

نيجيريا ضد تونس – 10 مساءً

الأحد 28 ديسمبر

الجابون ضد موزمبيق – 2:30 عصرًا

غينيا الاستوائية ضد السودان – 5 مساءً

الجزائر ضد بوركينا فاسو – 7:30 مساءً

كوت ديفوار ضد الكاميرون – 10 مساءً

 

وأسدل الستار على مباريات الجولة الأولى لمنافسات النسخة الخامسة والثلاثين من بطولة كأس أمم أفريقيا المغرب 2025.

 

مجموعات كأس أمم أفريقيا 2025


المجموعة الأولى: المغرب – مالي – زامبيا – جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر – جنوب أفريقيا – أنجولا – زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا – تونس – أوغندا – تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال – جمهورية الكونغو الديمقراطية – بنين – بوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر – بوركينا فاسو – غينيا الاستوائية – السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار – الكاميرون – الجابون – موزمبيق

 

