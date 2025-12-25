جامعة بدر تستضيف النسخة 52 من المؤتمر الدولي لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا

18 حجم الخط

نظمت جامعة بدر بالقاهرة، فعاليات النسخة الثانية والخمسين من المؤتمر الدولي السنوي لرابطة العلماء المصريين في أمريكا وكندا حيث يناقش المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية هي مستقبل الطاقة في مصر ومنظومة الرعاية الصحية في مصر رؤية نحو مستقبل مستدام والاقتصاد المصري في ضوء التحديات العالمية.

وقال الدكتور أشرف الشيحي رئيس جامعة بدر ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق إن الهدف الأكبر من المؤتمر هو تقديم خطط متميزة للدولة لدعم التنمية والاستدامة.

تقديم خطط لدعم التنمية والاستدامة

وقال الدكتور محمد عطالله رئيس رابطة العلماء المصريين في أمريكا وكندا إن الرابطة تأسست في سبعينيات القرن الماضي وشاركت في العديد من المشروعات الكبرى في مصر، موضحا أن مشروعات العام الحالي ترتكز على مجالات الصحة والتنمية.

وقدم عطالله الشكر لوزارة الخارجية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة بدر على استضافة المؤتمر، مؤكدا أن المستقبل يشهد مزيدا من التعاون مع جامعة بدر في مختلف المجالات.

بينما أكد الدكتور محمود الصباحي نائب رئيس جامعة بدر لشؤون الدراسات العليا والبحوث حرص الجامعة على الاهتمام بمختلف مجالات البحث العلمي.

ولفت الصباحي إلى أن مصر قدمت للعالم العديد من النماذج المشرفة في مختلف مجالات العلوم مثل الدكتور مجدي يعقوب والدكتور أحمد زويل والدكتور مصطفى مشرفة وغيرهم من العلماء، مؤكدا أن مصر ساهمت عبر تاريخها في تقدم العلوم عالميا وستستمر في ذلك بفضل ابنائها المخلصين.

فيما قال الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي إن العديد من الشركات العالمية الكبرى بدأت عملها في مصر وهو مؤشر مهم على التقدم الذي يشهده قطاع البحث العلمي والتكنولوجيا.

استثمارات إيجابية في مجال الذكاء الاصطناعي

وأضاف أن هناك حراكا ملحوظا لتوفير الإمكانيات للعلماء والباحثين في مصر، فضلا عن استثمارات ايجابية في مجال الذكاء الاصطناعي مع التأكيد على أهمية استخدام بنك المعرفة المصري.

وأوضح أنه لأول مرة يتم استحداث منصب نائب وزير للابتكار بوزارة التعليم العالي، مشيرا إلى أن عدد مؤسسات التعليم العالي يبلغ 128 جامعة متنوعة و11 مركزا بحثيا إضافة إلى نحو 4 ملايين طالب في الدراسات العليا، مؤكدا أن هناك عملا كبيرا لا بد من القيام به للاعتماد على اقتصاد المعرفة.

وأشاد عثمان بما تقدمه جامعة بدر في مجالي البحث العلمي والدراسات العليا معتبرا ذلك مساهمة مهمة في هذا الإطار.

كما نوه بالمبادرة الرئاسية تحالف وتنمية التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير الماضي والتي تستهدف التحالف مع المؤسسات والشركات لتنفيذ مشروعات تخدم المجتمع في مجالات التصميم والإلكترونيات وتصنيع المواد المرجعية للدواء والطاقة المتجددة، موضحا أن هناك 9 تحالفات تغطي مجالات اقتصادية مهمة، داعيا الجميع إلى التعاون لإثبات قدرة الجامعات والمؤسسات الصناعية على خوض غمار اقتصاد المعرفة.

وبصفته أكد السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية للهجرة وشؤون المصريين بالخارج أن وزارة الخارجية تقدم كافة امكانياتها لدعم علماء مصر بالخارج وتعزيز ارتباطهم بالوطن، لافتا إلى أن الوزارة كثفت جهودها للتواصل مع العلماء المصريين بالخارج واستحدثت نحو 100 منصة للتواصل مع الجاليات المصرية.

تاسيس قاعدة بيانات للتواصل مع العلماء المصريين بالخارج

وقدم السفير نبيل حبشي مقترحات للمساهمة في تاسيس قاعدة بيانات للتواصل مع العلماء المصريين بالخارج، موضحا أن الوزارة تنظم مؤتمرات دورية للتواصل وأنه من المقرر تنظيم المؤتمر السابع للعلماء المصريين بالخارج في أغسطس المقبل للاستفادة من خبراتهم.

ودعا حبشي الى المشاركة في مبادرة اتكلم عربي لتشجيع الأجيال الجديدة بالخارج على التواصل مع الوطن، كما استعرض عددا من الخدمات والمشروعات التي تقدمها الوزارة لأبناء مصر بالخارج مثل بيتك في مصر ومزرعتك في مصر وتأمينك في مصر.

وأكد أن تواجد هذه الكوكبة من العلماء يعكس حرص أبناء مصر على تقديم خبراتهم المتميزة لدعم النمو والتقدم في الوطن.

ويهدف المؤتمر الذي يستمر علي مدار يومين بجامعة بدر إلى بحث سبل تعزيز النمو الاقتصادي في مصر من خلال تطوير القطاع الصحي وتبني التقنيات الحديثة في مجالات الطب والتكنولوجيا الحيوية والعلوم الحياتية والطاقة والهندسة بما يعكس الدور المحوري للبحث العلمي والابتكار في دعم مسارات التنمية.

