خالد اللبان يتفقد قصر ثقافة العاشر ويوجه بخطة تطوير شاملة (صور)

أجرى اللواء خالد اللبان مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، جولة تفقدية إلى قصر ثقافة العاشر من رمضان، لبحث سبل تطوير النشاط به وتحقيق الاستغلال الأمثل لمرافقه ومساحاته.

رافقه خلال الجولة الكاتب أحمد سامي خاطر رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي، وكريمة بدوي رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، والشئون الهندسية بالهيئة، حيث جرى تفقد القاعات ومناطق الخدمات والمباني الملحقة بالموقع.

وخلال الجولة، وجه اللبان بعدد من الإجراءات العاجلة لتعظيم الاستفادة من إمكانات القصر، بما يشمل الفراغات الداخلية والخارجية، وإعادة ترتيب المساحات لاحتضان أنشطة ثقافية وفنية تفاعلية تخدم المجتمع المحلي.

وأكد مساعد وزير الثقافة أن الجولة تأتي ضمن توجيهات الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة بمتابعة وتطوير المواقع الثقافية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، لتحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية للمواقع الثقافية وتوظيفها لخدمة المواطنين، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى حاليا إلى تطوير منظومة قصور الثقافة لتصبح أكثر جذبا واستدامة من خلال تنويع الخدمات الثقافية وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية.

وجاءت الجولة ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية التي يجريها مساعد وزير الثقافة لمواقع الهيئة بمختلف المحافظات، بهدف متابعة الأداء، وتذليل المعوقات، وتطوير بيئة العمل الثقافي لتكون أكثر قدرة على الوصول إلى جميع فئات المجتمع.

