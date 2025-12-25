محافظ الدقهلية يوجه بتشكيل لجنة لمراجعة الحالة الإنشائية لعقار المنصورة المنهار

18 حجم الخط

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم الخميس حالة العقار المنهار جزئيا نتيجة انفجار غاز، وكلف بتشكيل لجنة من المنشآت الآيلة للسقوط لمراجعة الحالة الإنشائية للعقار والعقارات المجاورة واتخاذ القرار المناسب على الفور.

محافظ الدقهلية يعاين الحالة الإنشائية لعقار المنصورة المنهار

تشكيل لجنة من المنشآت الآيلة للسقوط

كما كلف محافظ الدقهلية الدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة، بتنفيذ توصيات اللجنة فورا ورفع كافة مخلفات الحادث، وإعادة الحالة المرورية بالشارع لطبيعتها حفاظا على مصالح المواطنين.

محافظ الدقهلية يعاين الحالة الإنشائية لعقار المنصورة المنهار

سرعة توصيل التيار الكهربائي للمنطقة المحيطة بالعقار

ووجه محافظ الدقهلية بسرعة توصيل التيار الكهربائي للمنطقة المحيطة بـ العقار المنهار بعد رفع كافة مخلفات الحادث والتأكد من سلامة الوضع، كما وجه بتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل المجاورة بالمنطقة مع بقاء فصله عن العقار المتضرر والعقارين المجاورين له حتى إنتهاء الأعمال.

يذكر أن محافظ الدقهلية قد انتقل مساء أمس فور علمه بوقوع الحادث، للاطمئنان على سلامة المواطنين، بالعقار والعقارات المجاورة، كما زار المصابين في المستشفى الدولي، متمنيا الشفاء العاجل لهم.

وكشف مصدر طبي عن إصابة دينا محمد فوزي محمد 47 سنة ومقيمة بالدراسات ومصابة بحريق من الدرجة الثانية في الوجه واليدين.

كما أصيب محمد كامل عبد الخالق 21 سنة ومقيم كفر البدماص مصابا باشتباه كسر بالقدم اليسرى.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

