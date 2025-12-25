الخميس 25 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية يوجه بتشكيل لجنة لمراجعة الحالة الإنشائية لعقار المنصورة المنهار

محافظ الدقهلية يتفقد
محافظ الدقهلية يتفقد عقار المنصورة المنهار، فيتو
18 حجم الخط

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم الخميس حالة العقار المنهار جزئيا نتيجة انفجار غاز، وكلف بتشكيل لجنة من المنشآت الآيلة للسقوط لمراجعة الحالة الإنشائية للعقار والعقارات المجاورة واتخاذ القرار المناسب على الفور.

محافظ الدقهلية يعاين الحالة الإنشائية لعقار المنصورة المنهار 
محافظ الدقهلية يعاين الحالة الإنشائية لعقار المنصورة المنهار 

 

تشكيل لجنة من المنشآت الآيلة للسقوط 

كما كلف محافظ الدقهلية الدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة، بتنفيذ توصيات اللجنة فورا ورفع كافة مخلفات الحادث، وإعادة الحالة المرورية بالشارع لطبيعتها حفاظا على مصالح المواطنين.

 

محافظ الدقهلية يعاين الحالة الإنشائية لعقار المنصورة المنهار 
محافظ الدقهلية يعاين الحالة الإنشائية لعقار المنصورة المنهار 

 

سرعة توصيل التيار الكهربائي للمنطقة المحيطة بالعقار 

ووجه محافظ الدقهلية بسرعة توصيل التيار الكهربائي للمنطقة المحيطة بـ العقار  المنهار بعد رفع كافة مخلفات الحادث والتأكد من سلامة الوضع، كما وجه بتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل المجاورة بالمنطقة مع بقاء فصله عن العقار المتضرر والعقارين المجاورين له حتى إنتهاء الأعمال.

يذكر أن محافظ الدقهلية قد انتقل مساء أمس فور علمه بوقوع الحادث، للاطمئنان على سلامة المواطنين، بالعقار والعقارات المجاورة، كما زار المصابين في المستشفى الدولي، متمنيا الشفاء العاجل لهم.

وكشف مصدر طبي عن إصابة دينا محمد فوزي محمد 47 سنة ومقيمة بالدراسات ومصابة بحريق من الدرجة الثانية في الوجه واليدين.

كما أصيب محمد كامل عبد الخالق 21 سنة ومقيم كفر البدماص مصابا باشتباه كسر بالقدم اليسرى.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التيار الكهربائي الحالة المرورية التيار الكهرباء الغاز الطبيعي للمنازل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية توصيل الغاز الطبيعي للمنازل حي شرق المنصورة شرق المنصورة محافظ الدقهلية مصالح المواطن

مواد متعلقة

توقيع بروتوكول تعاون بين تنمية المشروعات وEBank لدعم الأعمال الصناعية

كيم جونج-أون: غواصات سيول النووية تزعزع استقرار شبه الجزيرة الكورية

أحمد سامي على أعتاب مودرن سبورت بعد إقالة مجدي عبد العاطي

من التقديس إلى النقد، فيلم "الست" يشعل معركة شرسة بين الحقيقة والحرية الفنية

الأكثر قراءة

نتائج مباريات الجولة الأولي لدور المجموعات فى كأس أمم إفريقيا 2025

انخفاض سعر الفراخ اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025

حالة الطقس، خريطة سقوط الأمطار المتوقعة اليوم الخميس

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 7 أصناف منها البطاطس والبصل وارتفاع الخيار والليمون

تداول 22 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

ارتفاع مفاجئ من القاهرة إلى أسوان، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الخميس

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني ببنك الخرطوم المركزي اليوم الخميس

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني ببنك الخرطوم المركزي اليوم الخميس

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الخميس

أسعار الخردة في السوق المحلي اليوم الخميس

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الخميس 25-12-2025

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات مصر وجنوب إفريقيا قبل المواجهة الـ13 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المفتي يوضح كيفية أداء السنن عند الجمع بين الصلاتين بسبب المطر الشديد

تفسير رؤية قبر الرسول في المنام وعلاقتها بكسب الكثير من الرزق

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 25 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads