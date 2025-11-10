محافظ الدقهلية يستقبل مساعد وزير الثقافة لتفقد أعمال تطوير قصرالمنصورة

18 حجم الخط

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، اللواء خالد اللبان مساعد وزير الثقافة لشئون الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأجروا جولة ميدانية داخل قصر ثقافة المنصورة لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بمسرح أم كلثوم كمرحلة أولى، لعودة الفعاليات الثقافية والفنية واكتشاف وتبنّي المواهب الشابة على مستوى المحافظة، وتفقدوا الأنشطة الثقافية التي يتم تنفيذها بمكتبة مصر العامة.

محافظ الدقهلية يستقبل مساعد وزير الثقافة

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، و أحمد سامي وكيل وزارة الثقافة لإقليم شرق الدلتا، والدكتور عاطف خاطر مدير عام فرع ثقافة الدقهلية، وعزت ذكي مدير قصر ثقافة المنصورة، والدكتورة رباب عبد المؤمن مدير عام مكتبة مصر العامة، والمهندسة هبة صلاح مدير متابعة المشروعات بالمحافظة، والمهندسة أمل القصبي مديرية الإسكان، والمهندسة رشا حاتم مدير الإدارة الهندسية بحي شرق، والمهندس أحمد خفاجي شركة خفاجي للمقاولات الشركة المنفذة لأعمال التطوير، والمهندس أحمد عاطف مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة المنصورة.

تطوير شامل لمسرح أم كلثوم ليكون منارة حقيقية لاكتشاف المواهب

وقال " مرزوق " تطوير شامل لمسرح أم كلثوم ليكون منارة حقيقية لاكتشاف المواهب واحتضان العروض المسرحية والموسيقية والندوات الكبرى، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير تشمل تحديث المقاعد ومنظومات الصوت والإضاءة والمرئيات، ومعالجة العناصر الإنشائية، ورفع كفاءة مسارات الحركة، وتوفير تجهيزات خلف الكواليس لخدمة الفرق المشاركة.

خطة تطوير شاملة تطال القاعات والمسارح الفرعية

وأوضح " المحافظ " إلى انه تم اعتماد خطة تطوير شاملة تطال القاعات والمسارح الفرعية والمكتبة وقاعات الفنون التشكيلية، على مراحل، قائلًا ( لدينا جدول زمني واضح للتنفيذ المرحلي، لضمان استمرار الخدمة الثقافية للجمهور بالتوازي مع الأعمال ).

نريد قصر ثقافة المنصورة كما عرفه الجميع، قلعة للفنون ومنصة لصناعة نجوم

ووجه " مرزوق " للشركة المنفذه لأعمال التطوير بتكثيف الأعمال وسرعة الانتهاء منها وفق الجدول الزمني المحدد قائلًا ( نريد قصر ثقافة المنصورة كما عرفه الجميع، قلعة للفنون ومنصة لصناعة نجوم جدد في المسرح والموسيقى والفنون التشكيلية والسينما والموروث الشعبي ).

كما وجه " المحافظ " بمراجعة معايير إتاحة الوصول لذوي الهمم ( مسارات حركة، لوحات إرشادية)، وتحديث وسائل السلامة ومكافحة الحريق، وتطبيق اشتراطات الأمن الصناعي، ورفع كفاءة الواجهة الخارجية والمساحات المفتوحة لإقامة عروض الشارع والمهرجانات.

وثمّن اللواء " طارق مرزوق " إسهام المجتمع المدني ورجال الأعمال والمتطوعين، قائلًا ( نثمّن دور المجتمع المدني شريكًا أصيلًا في العمل والنجاح لخدمة أبناء هذه المحافظة العريقة، فى التنمية الثقافية مسؤولية مشتركة ) مشيرًا إلى أن الشراكات تمتدّ إلى رعاية المواهب، وتجهيز الفعاليات، ودعم صيانة المنشآت الخدمية.

