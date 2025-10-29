بينها تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية، رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات مهمة اليوم

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 43 مكرر (ب)، الصادر في 29 أكتوبر 2025، 3 قرارات مهمة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض ونظام عملها.

-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3971 لسنة 2025، بتشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض ونظام عملها، حيث تشكل اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض برئاسة الدكتور حسين مصطفى موسى خالـد، وزيـر التعلـيم العـالى والبحث العلمي الأسبق، والدكتور عمر شريف عمر، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، نائبًا لرئيس اللجنة، وعضوية 14 آخرين.

وتجتمع اللجنة العليا بصفة دورية كل شهر بدعوة من رئيـسها، أو كلمـا دعـت الحاجة لذلك، ولا يكون انعقادها صحيحًا إلا بحضور ثلثى أعضائها على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه.

ويجوز انعقادها أو المشاركة في اجتماعاتها بأية وسيلة مـن وسـائل أو تقنيات الاتصال الحديثة، بما فـي ذلك الاجتماع عبر الفيديو المرئي والمسموع، وتُعد المشاركة على هذا النحو حضورًا للاجتماع، ويتعـين توثيق تلك المشاركة بالوسائل المناسبة.

-وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3972 لسنة 2025، بتعيين الدكتور محمد أحمد عبد الوهاب، أمينًا عامًا لـ اللجنة العليا للمـسئولية الطبية وسلامة المريض.

-وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3973 لسنة 2025، بإصدار النظام الأساسي للصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية. ويعمل بأحكام النظام الأساسي المرافق في شأن الصندوق الحكومي للتـأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية وفقا لقانون تنظيم المـسئولية الطبيـة وسـلامة المريض، ويخضع الصندوق لأحكام قانون التأمين الموحد ، والقرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذًا له.





