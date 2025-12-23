الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التضامن توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة نفع للتنمية لدعم أبناء دور الرعاية بالقاهرة الكبرى

وزارة التضامن الاجتماعي،
وزارة التضامن الاجتماعي، فيتو
18 حجم الخط
ads

وقعت وزارة التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون مع مؤسسة نفع للتنمية المستدامة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بدور الرعاية الاجتماعية.

ويهدف البروتوكول دعم وتمكين الفتيات والفتيان بدور الرعاية الاجتماعية بمحافظات القاهرة الكبرى.

وقّع البروتوكول عن وزارة التضامن الاجتماعي الدكتور وائل أحمد عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، فيما وقّع عن مؤسسة نفع للتنمية المستدامة الأستاذ هاني محمد عبد المنعم محمد إبراهيم، الرئيس التنفيذي للمؤسسة.

ويتضمن البروتوكول تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية والنفسية والاجتماعية داخل دور الرعاية الاجتماعية، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية، وبناء قدرات مقدمي الرعاية، وتأهيل أبناء وبنات دور الرعاية للدمج المجتمعي المستدام، وذلك من خلال أربعة محاور رئيسية تشمل "تحسين جودة الرعاية الاجتماعية، وتأهيل الفتيات والفتيان للاندماج المجتمعي، وتعزيز استدامة دور الرعاية الاجتماعية، وتمكين أبناء دور الرعاية".

وأكد  علاء الدين عبد العاطي، مدير عام الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية، أن مرحلة تنفيذ البروتوكول تستهدف عدد 5 مؤسسات رعاية اجتماعية، بإجمالي 50 ابنًا وابنة، إلى جانب مقدمي الرعاية العاملين بهذه المؤسسات، وذلك بهدف رفع كفاءتهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

الارتقاء بمنظومة الرعاية الاجتماعية

ومن جانبه، أكد الدكتور وائل أحمد عبد العزيز حرص وزارة التضامن الاجتماعي على تعزيز الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني الجادة، مشيدًا بالدور الذي تقوم به مؤسسة نفع للتنمية المستدامة في دعم جهود الدولة للارتقاء بمنظومة الرعاية الاجتماعية، وتحقيق الحماية والتمكين للفئات الأولى بالرعاية.

وبدوره، أعرب هاني محمد عبد المنعم محمد إبراهيم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة نفع للتنمية المستدامة، عن تقديره للتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدًا التزام المؤسسة بدعم سياسات الدولة في مجال الرعاية الاجتماعية، والعمل على تحسين جودة الخدمات داخل دور الرعاية، وتقديم برامج متكاملة نفسية واجتماعية وتعليمية تسهم في بناء قدرات الأبناء وتأهيلهم لمستقبل أفضل.

ويأتي هذا البروتوكول في إطار توجه وزارة التضامن الاجتماعي لتعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، بما يحقق تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية، وضمان توفير بيئة آمنة وداعمة لأبناء وبنات دور الرعاية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة التضامن الاجتماعي الرعاية الإجتماعية مؤسسات المجتمع المدني محافظات القاهرة الكبرى وزارة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن مستوى الخدمات المقدمة دور الرعاية الاجتماعية

مواد متعلقة

التضامن تختتم فعاليات المرحلة التجريبية لمشروع زيادة التحاق الأطفال بدور الحضانة ببنى سويف

التضامن الاجتماعي تشارك في احتفال الأزهر الشريف بالأشخاص ذوي الإعاقة

التضامن: 1.7 مليون أسرة، عدد مستفيدي الدعم النقدي "تكافل وكرامة" في 2015

مايا مرسي تتفقد مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم الفلفل والخيار وانخفاض البصل

ألزموا منازلكم ليلا، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء فى مصر

المستندات المطلوبة للتقديم لوظائف هيئة النقل العام

الداخلية تسمح لـ 23 شخصا بالتنازل عن الجنسية المصرية

هجمات روسية تتسبب في انقطاع الكهرباء بأوكرانيا، والجيش يطالب السكان بالبقاء في الملاجئ

بالأسماء، السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي

انخفاض كبير في البلدي والبيضاء، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

سيراميكا كليوباترا يخشى مفاجآت كأس مصر أمام أبو قير للأسمدة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

بعد موافقة الشيوخ، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء وفق تعديل القانون؟

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضياع المال في المنام وعلاقته بعدم الاستقرار الشخصى والمهنى

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 23 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 23 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads