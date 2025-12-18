العمل: توفيق أوضاع المصريين الذين لم يحصلوا على إقامة في إيطاليا

18 حجم الخط

واصل وزير العمل محمد جبران زيارته الرسمية إلى جمهورية إيطاليا، حيث التقى اليوم الخميس مع باربيشا سوكانيو، مدير المديرية الشمالية المشتركة بين الأقاليم التابعة لهيئة التفتيش الوطنية للعمل،و فرانشيسكا مونتالي، رئيس مكتب الإدارة وخدمات الدعم العامة للأنشطة الإدارية للمديرية الإقليمية الشمالية،و كارلو كالوبّي، مدير مفتشية عمل ميلانو.

وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات تفتيش العمل وحماية حقوق العمال، وشارك في اللقاء من الجانب المصري أحمد البقلى قنصل بالقنصلية المصرية بإيطاليا، والدكتور محمود حمزاوي مدير مكتب الوزير، ورئيس المكتب التمثيل العمالي سعيد حجازي.

توفيق أوضاع العمال المصريين في إيطاليا

وفي سياق التعاون المشترك جرى الاتفاق على توفيق أوضاع العمال المصريين في إيطاليا الذين لم يحصلوا على تصاريح الإقامة لأسباب تتعلق بأصحاب العمل، والتعاون فى مواجهة استغلال العمال المصريين من جانب أصحاب العمل،والعمل على تقنين أوضاعهم باصدار تصريح إقامة خاصة لهم لحين العثور على عمل نظامى وتحويل تصريح الإقامة إلى إقامة عمل،طبقا للمادة 18 من قانون الهجرة الايطالي.

وتناول اللقاء أيضا الاستماع إلى عرض مفصل حول آليات تفتيش العمل المطبقة في إيطاليا، خاصة فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية، وإجراءات الرقابة على بيئة العمل، بما يسهم في توفير ظروف عمل لائقة وآمنة للعاملين، وكذلك تكثيف التعاون بين مفتشية العمل الايطالية ومكتب التمثيل العمالي المصرى بإيطاليا بالاستمرار في توعية العمال المصريين بحقوقهم وواجباتهم..

وأكد الوزير محمد جبران حرص وزارة العمل على توطيد علاقات التعاون مع الجهات المعنية بسوق العمل الإيطالي، والاستفادة من التجارب الناجحة في مجالات التفتيش والرقابة، بما ينعكس إيجابًا على تطوير منظومة العمل، وتعزيز حماية العمال داخل مصر وخارجها.

وتطرق إلى قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025،ودوره في تعزيز علاقات العمل والتوازن بين طرفي الإنتاج وصناعة بيئة عمل لائقة ذات معايير دولية مشجعة على الاستثمار.

وأكد كارلو كالوبّي، مدير مفتشية عمل ميلانو، أهمية تعزيز التعاون مع الجانب المصري في ملفات تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، مشيرًا إلى أهمية تبادل الخبرات والتنسيق المشترك.

