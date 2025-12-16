جنوب سيناء تستعد لاستقبال الناخبين بـ10 مدارس و9 لجان فرعية بإعادة المرحلة الثانية لانتخابات النواب

18 حجم الخط

أعلن اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، جاهزية المحافظة الكاملة للاستحقاق الانتخابي الخاص بانتخابات مجلس النواب 2025، ضمن جولة الإعادة للمرحلة الثانية، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع اللجان والمقار الانتخابية، وتوفير كافة سُبل الدعم اللوجستي، بالتنسيق الكامل مع جميع الأجهزة المعنية، بما يضمن خروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة تعكس وعي وثقافة مواطني جنوب سيناء.

جنوب سيناء استعدت لاستقبال الناخبين بـ10 مدرسة و9 لجنة فرعية بإعادة المرحلة الثانية لانتخابات النواب

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتعاون مع الجهات المختصة من أمن وكهرباء وصحة وتعليم والوحدات المحلية، انتهت من تجهيز المدارس المخصصة كمقار انتخابية، إلى جانب تجهيز اللجان العامة والفرعية، مشددًا على الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، بما يضمن النزاهة والشفافية الكاملة للعملية الانتخابية.

وتقع اللجنة العامة بمدينة طور سيناء، وتشمل 9 لجان فرعية موزعة على مدن الطور وأبورديس وأبوزنيمة ورأس سدر، ليصل إجمالي عدد اللجان الفرعية إلى 9 لجنة.

وأشار المحافظ إلى أن 10 مدارس أصبحت جاهزة كمقار انتخابية على مستوى المحافظة، حيث تضم مدينة الطور 6 مدارس، بالإضافة إلى مدرسة واحدة بكل من أبو رديس وأبو زنيمة، فيما تضم مدينة رأس سدر مقرين انتخابيين، ليصل الإجمالي إلى 10 مدرسة.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن المحافظة تعمل على مدار الساعة لإزالة أي معوقات محتملة، وتأمين وتنظيم العملية الانتخابية داخل جميع المقرات، داعيًا المواطنين ممن لهم حق التصويت إلى المشاركة الإيجابية والواعية، دعمًا لمؤسسات الدولة وترسيخًا لدعائم الديمقراطية.

