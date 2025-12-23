قائد الجيش الثاني الميداني: القوات المسلحة قضت بشكل كامل على الإرهاب في شمال سيناء

18 حجم الخط

شمال سيناء، أكد اللواء أركان حرب محمد يوسف عساف، قائد الجيش الثاني الميداني، أن مصر واجهت خلال الفترة من عام 2013 وحتى 2017 أخطر وأكبر موجة من النشاط الإرهابي، مشيرًا إلى أن تلك المرحلة شكلت تحديًا حقيقيًا للدولة ومؤسساتها، خاصة في منطقة شمال سيناء التي كانت مسرحًا رئيسيًا لتحركات الجماعات الإرهابية.



عمليات مكثفة لمكافحة الإرهاب بعد ثورة 30 يونيو

وأوضح قائد الجيش الثاني الميداني، خلال حواره ببرنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة أون، أن ما بعد ثورة 30 يونيو شهد ظهور تنظيمات إرهابية سعت إلى زعزعة الاستقرار، وهو ما استدعى تدخلًا حاسمًا من القوات المسلحة، حيث نفذ الجيش الثاني سلسلة من العمليات العسكرية الدقيقة لمكافحة الإرهاب وتأمين المواطنين.



إحكام الحصار على البؤر الإرهابية وقطع طرق الإمداد

وأشار اللواء محمد يوسف عساف إلى أن القوات المسلحة نجحت في إحكام الحصار على البؤر الإرهابية بهدف منع تمدد العناصر المتطرفة والحد من قدرتها على الحركة، موضحًا أن العملية الشاملة التي انطلقت عام 2018 اعتمدت على معلومات استخباراتية دقيقة، وأسفرت عن إحكام السيطرة على معظم المناطق التي كانت تمثل معاقل للإرهاب في شمال سيناء.



استهداف القيادات الإرهابية وإنهاء البنية التحتية

وأضاف قائد الجيش الثاني الميداني أن القوات تمكنت من استهداف معظم قيادات التنظيمات الإرهابية، إلى جانب قطع خطوط الإمداد اللوجيستي التي كانت تعتمد عليها تلك العناصر، مؤكدًا أنه بحلول عام 2022 تم القضاء على البنية التحتية للإرهاب في شمال سيناء، سواء عبر استسلام بعض العناصر أو تصفيتها.



تدمير 7000 عبوة ناسفة وضبط كميات ضخمة من السلاح

واختتم اللواء محمد يوسف عساف تصريحاته بتأكيد أن القوات المسلحة قضت بشكل كامل على الإرهاب في شمال سيناء، مشيرًا إلى تدمير نحو 7000 عبوة ناسفة، وضبط ما يقرب من 19 ألف قطعة سلاح، بالإضافة إلى حوالي 500 ألف طلقة نارية كانت بحوزة العناصر الإرهابية، في إطار جهود الدولة المستمرة لحماية الأمن القومي المصري وترسيخ الاستقرار.

