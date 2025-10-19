موفر وصحي، طريقة عمل اللانشون بالفراخ في البيت

طريقة عمل اللانشون بالفراخ، من أكثر الأطعمة المحبوبة لدى الكبار والصغار، خاصة في وجبات الإفطار والعشاء أو كحشوة للسندويشات المدرسية.

ومع أن اللانشون الجاهز متوافر في الأسواق بنكهات مختلفة، إلا أن كثيرًا من الأمهات يفضلن تحضيره في المنزل لضمان نظافته وجودة مكوناته وخلوّه من المواد الحافظة والدهون الضارة.



تحضير اللانشون بالفراخ في المنزل خطوة ذكية توفر المال وتمنحكِ وجبة آمنة وصحية لأطفالك، خالية من أي مواد ضارة.



كما أن الوصفة سهلة جدًا، ومكوناتها متوافرة في كل بيت، ويمكنكِ تخصيصها حسب ذوق أسرتك، وبعد تجربتها مرة واحدة، ستجدين أن اللانشون الجاهز لم يعد له مكان في مطبخك بعد اليوم.

وفي هذا التقرير، سنقدم طريقة عمل اللانشون بالفراخ بخطوات سهلة وطعم لذيذ يشبه تمامًا الجاهز، بالإضافة إلى نصائح لحفظه وتقديمه بطرق متنوعة.

أولًا: المكونات الأساسية لعمل اللانشون بالفراخ

المقادير تكفي لعمل كمية متوسطة تكفي الأسرة لمدة أسبوع تقريبًا:

نصف كيلو صدور دجاج مخلية من العظم والجلد.

3 بيضات متوسطة الحجم.

ملعقة صغيرة من البابريكا (للون الجميل والنكهة المدخنة).

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

ملعقة صغيرة من البصل البودر.

ملعقة صغيرة من الملح (يمكن تقليلها حسب الرغبة).

نصف ملعقة صغيرة من الكركم أو الكاري (اختياري لإعطاء لون جذاب).

3 ملاعق كبيرة من الدقيق أو النشا حسب المتوفر.

3 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي أو زيت الزيتون.

قطعة جبنة مثلث أو ملعقة كبيرة من الجبنة الكريمي (لإعطاء قوام ناعم).

ربع كوب من الحليب السائل أو الماء البارد.

نصف مكعب مرقة دجاج (اختياري حسب الرغبة).

زيتون أخضر أو أسود شرائح للتزيين (اختياري).

ثانيًا: طريقة التحضير خطوة بخطوة

الخطوة 1: تجهيز المكونات

اغسلي صدور الفراخ جيدًا، وقطّعيها إلى قطع صغيرة حتى يسهل ضربها في الخلاط.

يفضل أن تكون الفراخ طازجة أو مجمدة حديثًا حتى يكون الطعم ألذ والقوام متماسكًا.

الخطوة 2: خلط المكونات في الخلاط

في الخلاط الكهربائي، ضعي قطع الدجاج أولًا، ثم أضيفي البيض، والزيت، والجبنة، والحليب، والبهارات (البابريكا، الفلفل الأسود، الثوم، البصل، الكركم، الملح، والمرقة إن رغبتِ).

ابدئي بالخلط جيدًا حتى تتجانس المكونات وتتحول إلى خليط ناعم تمامًا يشبه العجينة الطرية.

الخطوة 3: إضافة الدقيق أو النشا

أضيفي الدقيق أو النشا تدريجيًا أثناء تشغيل الخلاط حتى يتماسك الخليط قليلًا ويصبح قوامه أثقل.

إذا لاحظتِ أنه ما زال سائلًا، يمكنكِ إضافة ملعقة دقيق إضافية حتى تحصلي على القوام المثالي.

الخطوة 4: تشكيل اللانشون

افردي ورق فويل على سطح مستوٍ، وادهنيه بقليل من الزيت حتى لا يلتصق الخليط.

اسكبي خليط اللانشون على ورق الفويل، ويمكنكِ وضع شرائح زيتون على الوجه لإعطاء شكل جميل عند التقطيع.

لفّي الفويل بإحكام على شكل رول، ثم لفيه مرة أخرى في ورق بلاستيك أو كيس حراري لتأمينه جيدًا ومنع تسرب الماء أثناء السلق.

الخطوة 5: تسوية اللانشون

ضعي قدرًا كبيرًا من الماء على النار حتى يغلي، ثم ضعي رول اللانشون فيه.

يُترك على نار هادئة لمدة تتراوح بين 45 إلى 60 دقيقة، ويمكن التأكد من النضج بغرز شوكة في المنتصف.

بعد التسوية، أخرجيه من الماء واتركيه يبرد تمامًا دون فتح الفويل، ثم ضعيه في الثلاجة لمدة 5 ساعات على الأقل حتى يتماسك.

ثالثًا: طريقة التقديم

بعد أن يبرد اللانشون تمامًا، أزيلي الفويل وقطّعيه إلى شرائح رفيعة بسكين حاد.

يمكن تقديمه بطرق متعددة مثل:

مع الجبن والزيتون في سندويتشات الإفطار.

مع شرائح الطماطم والخيار كوجبة عشاء خفيفة.

داخل الكريب أو البيتزا أو التوست المحمّص.

كما يمكن قليه قليلًا في مقلاة غير لاصقة لإعطائه طعمًا محمصًا ورائحة شهية.

اللانشون

رابعًا: نصائح لنجاح وصفة اللانشون بالفراخ

القوام أهم من أي شيء:

إذا كان الخليط سائلًا جدًا قبل السلق، سيخرج اللانشون طريًا وغير متماسك، لذلك تأكدي من أن العجينة سميكة نسبيًا.

استخدام خلاط قوي:

لضمان نعومة الخليط تمامًا، استخدمي خلاطًا كهربائيًا قويًا أو كبة.

ضبط البهارات:

البابريكا والكاري هما السر في اللون والنكهة، فلا تهمليهما. يمكنكِ أيضًا إضافة رشة صغيرة من جوزة الطيب لإعطاء رائحة تشبه الجاهز.

التبريد مهم:

لا تقطّعي اللانشون وهو دافئ، لأن ذلك سيجعله يتفتت. ضعيه في الثلاجة حتى يتماسك جيدًا.

مدة الحفظ:

يُحفظ اللانشون في الثلاجة لمدة أسبوع في علبة محكمة الإغلاق، أو يمكن تجميده في الفريزر لمدة شهرين دون أن يتأثر الطعم.

اختياريًا:

يمكن عمل نفس الطريقة باستخدام لحم أو تونة بدل الفراخ مع تعديل البهارات حسب الذوق.

خامسًا: الفوائد الغذائية للانشون المنزلي بالفراخ

تحضير اللانشون في البيت لا يمنحكِ فقط طعمًا رائعًا، بل يجعلكِ تتحكمين في المكونات لتقديم وجبة صحية لأفراد أسرتك.

غني بالبروتين: بفضل الفراخ، فهو مصدر ممتاز للبروتين اللازم لبناء العضلات ونمو الأطفال.

قليل الدهون: لأننا نستخدم زيت نباتي بدلًا من الدهون المهدرجة.

خالي من المواد الحافظة: مما يجعله خيارًا آمنًا وصحيًا للأطفال.

سهل الهضم: بفضل المكونات الطبيعية وعدم وجود إضافات صناعية.

سادسًا: أفكار لتنوع النكهة

يمكنكِ عمل عدة نكهات من نفس الوصفة:

لانشون بالفلفل الحار: أضيفي رشة شطة أو فلفل أحمر مجروش.

لانشون بالزيتون والجبنة: أضيفي جبنة موتزاريلا مبشورة مع شرائح الزيتون قبل اللف.

لانشون بالخضار: أضيفي قطع فلفل ألوان أو جزر مبشور داخل الخليط لمذاق مختلف وشكل جميل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.