بدء استبدال التوكتوك بالسيارة الكيوت في القاهرة، اعرف التفاصيل

18 حجم الخط

أعلن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة عن بدء المحافظة تنفيذ مبادرة استبدال مركبات "التوك توك" بسيارات "كيوت" الصغيرة، كبديل حضاري وآمن ومرخص، بالمنطقة الشمالية كمرحلة أولى سيتم تعميمها فى باقى المناطق حال نجاحها، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة النقل والحد من العشوائية في الشوارع.



مواجهة انتشار التوكتوك بشوارع العاصمة



وأضاف محافظ القاهرة أن انتشار التوك توك بشكل عشوائى وغير مرخص، وعدم معرفة هوية سائقيه، بالإضافة إلى عدم توافر معايير الأمان فيه، دفع للبحث عن حلول بديلة وعملية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى توفير بديل حضاري وآمن يحمل قائده ترخيصًا رسميًا، مع الحفاظ على مصدر رزق السائقين.



وأضاف محافظ القاهرة أن المرحلة الأولى من المبادرة تشمل أحياء حدائق القبة، والأميرية، والزاوية الحمراء، والشرابية، والساحل، وروض الفرج، وشبرا، حيث سيتم ترخيص السيارات المخصصة لهم بمجمع تراخيص مرور السلام.

وسيتم تلقى طلبات استبدال التوك توك بالمركبة الجديدة بالمراكز التكنولوجية بالأحياء التى سيتم تطبيق التجربة بها،وقد تم اختيار اللون الأبيض كلون مميز للمركبات التى ستعمل بالمنطقة الشمالية.

السيارة "الكيوت" تعمل بالغاز والبنزين، وسعرها حوالي ٢٠٠ ألف جنيه، منهم ١٠ آلاف جنيه سيتم استردادهم عند استلام رخصة المركبة، وسيتاح تقسطيها بالتعاون مع عدد من البنوك، وشركات التمويل.

السيارة مزودة بـ ٤ عجلات وكابينة مغلقة للسائق والركاب، وبها أحزمة أمان، ومروحتين بالداخل، وشبكة علوية لحمل الأمتعة، وسيكون متاح لسائقها العمل مع إحدى شركات النقل الذكى.

وشدد محافظ القاهرة على أن هذه المبادرة تهدف إلى توفير بديل قانونى للسائقين وآمن للسائقين والركاب، كما تستهدف التخلص من التوك توك التقليدي واستبداله بمركبات حديثة تتوافق مع معايير السلامة والأمان بما يسهم فى تنظيم المرور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.