الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظة الجيزة تكشف مفاجآت جديدة عن السيارة كيوت بديل التوك توك (فيديو)

السيارة كيوت، فيتو
السيارة كيوت، فيتو
قال محمد مرعي، سكرتير عام مساعد محافظة الجيزة: إن المحافظة لن تتراجع في تنفيذ خطتها لاستبدال مركبات التوك توك بسيارة "كيوت"، نظرا لانخفاض تكلفتها التشغيلية وارتفاع هامش الربح مقارنة بـ  التوك توك.


وأكد فى مداخلة هاتفية لبرنامج "السادسة"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى المذاع على فضائية "الحياة":  أن السيارة الجديدة تعمل بالوقود، البنزين والغاز الطبيعي، ما يجعل تشغيلها أقل تكلفة ويزيد من إقبال المواطنين عليها.

 

وأضاف أن استهلاكها لا يتجاوز 8 لترات من البنزين، مع تكلفة تشغيل تُعد من الأدنى ضمن وسائل النقل الصغيرة، موضحا أن محافظة الجيزة تقدم مجموعة من الحوافز لتشجيع أصحاب التكاتك على التحول إلى السيارة كيوت، وتشمل خصم نقدي بقيمة 10 آلاف جنيه عند شراء السيارة، ومساهمة بقيمة 1000 جنيه في رسوم الترخيص، إلى جانب زيادة فترة الضمان وعدد الكيلومترات المغطاة إلى 50 ألف كيلومتر بدلا من 30 ألف، بالتنسيق مع الشركة الموزعة.

وأشار إلى أن سعر السيارة كيوت يبلغ نحو 200 ألف جنيه، بينما يصل سعر التوك توك الجديد إلى ما بين 250 و300 ألف جنيه، ما يجعل السيارة خيارا اقتصاديا أفضل. 


الإنتاج الحربي تكشف عن وصول 200 مركبة 
 

وكانت وزارة الإنتاج الحربي قد كشفت عن السيارة بديل التوكتوك الجديدة التي تهدف إلى القضاء على المخالفات التي يتسبب فيه التوتوك التقليدي.

وأعلن المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، عن وصول نحو 200 مركبة بديلة التوك توك وتحمل اسم "كيوت"، ويتم بيعها مرخصة من داخل المصنع  .

وقال وزير الدولة للإنتاج الحربي، إنَّ إحدى الشركات التابعة للوزارة تعمل مع القطاع الخاص على تصنيع السيارة الجديدة، لتعمل بـمحرك ثنائي مزدوج ليتيح عمل السيارة بالبنزين والغاز الطبيعي.

