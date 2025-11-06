محافظ القاهرة يقرر سير التوكتوك في هذه المناطق

18 حجم الخط

أصدر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة قرارًا بحظر تسيير مركبات التوك توك في كافة الشوارع والمحاور الرئيسية بالمحافظة، على أن يقتصر تسييرها على الطرق الفرعية في المحافظة، ويتولى رؤساء الأحياء إعداد بيان بكافة الطرق الرئيسية التي يمتنع على التوك توك السير فيها في نطاق الحي، لتكون بمثابة دليل تلتزم به الحملات أثناء مباشرة أعمالها.

وأكد محافظ القاهرة على كافة رؤساء الأحياء التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لشن حملات يومية لإيقاف مركبات التوك توك المخالفة لخط السير والتحفظ عليها بالأحياء، تمهيدًا لإتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا قِبلها بالعرض على الجهات القضائية المختصة.

وأضاف قرار محافظ القاهرة أنه دون الإخلال بما أقره قانون المرور من إجراءات وعقوبات فعلية، يتم استيداء مقابل إيواء وحراسة بقيمة ١٥٠٠ جنيه، فضلًا عن استيداء ذات القيمة كمقابل رفع ونقل تلك المركبات ولحين اتمام الإجراءات القانونية المقررة بشأنها وقبل تسليم المركبة حال انتهاء الإجراءات لذلك، على أن يتم توريد الحصيلة لحساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية.

وأكد محافظ القاهرة على أن يقوم كل حي بإعداد محضر يومي بنتاج أعمال الحملات، على أن يتم عرضه على نائب المحافظ للمنطقة، تمهيدًا لعرض تقرير دوري أسبوعي متكامل بشأن أعمال الحملات في المنطقة على محافظ القاهرة.

وأكد قرار محافظ القاهرة على ضرورة أن تلتزم كافة الجهات والإدارات المختصة بمحافظة القاهرة وذات الصلة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تضمن معاونة الأحياء في أداء وتنفيذ أعمالها.

