عدة مميزات وعيب واحد، أهالي الدقهلية يقيمون "كيوت" بديل "التوك توك" بعد عام من تجربتها (فيديو وصور)

بدأت بعض محافظات مصر، تنفيذ مشروع لاستبدال سيارات صغيرة حضرية أكثر أمانًا من طراز "كيوت" بمركبات "التوك توك"، ضمن خطة لتطوير منظومة النقل الخفيف، وتحسين الانضباط المروري داخل المدن.

ورغم أن محافظة الجيزة بدأت في تنفيذ المشروع بأحياء الهرم والعجوزة ومدينة 6 أكتوبر وحدائق أكتوبر، فإن المفاجأة جاءت من محافظة الدقهلية التي يستخدم مواطنيها هذه السيارة منذ فترة.

ولمعرفة تقييم التجربة أجرت "فيتو" بثًّا مباشرًا تحت عنوان بعد عام من التجربة… تقييم كامل لسيارة «الكيوت»: المميزات والعيوب ورأي أهالي الدقهلية في الإقبال عليها.

مميزات وعيوب بديل التوك توك

والتقت فيتو. بشباب من مركز أجا بمحافظة الدقهلية يستقلها السيارة الكيوت لأكثر من عام لتعرفوا علي العيوب والمميزات وأوضحوا مدى الإقبال على الكيوت.

ارتفاع هامش الربح الكيوت مقارنة بـ التوك توك

قال شريف الشحات من أبناء ديرب بقطارس مركز أجا بالدقهلية: "أعمل علي السيارة منذ عام وقبلها عملت لسنوات علي التوك توك ومع ظهور السيارة كيوت كنت أول من أقبل على شرائها، لانخفاض تكلفتها التشغيلية وارتفاع هامش الربح مقارنة بـ التوك توك".



وأضاف: "السيارة الجديدة تعمل بالوقود، البنزين والغاز الطبيعي، ما يجعل تشغيلها أقل تكلفة ويزيد من إقبال المواطنين عليها".

زجاج الأبواب أبرز عيوب السيارة الكيوت

وكشف شريف عن أنه بعد عام من التجربة لم يكتشف بالسيارة سوىعيب واحد متمثل في زجاج باب السيارة يفتح بالسحب الجانب مطالبًا بتعديله على غرار زجاج أبواب السيارة الملاكي.

الدولة تشجع على استبدال الكيوت بالتوك توك

كما التقت "فيتو" حمادة المتولي من قرية شنفاس مركز أجا ويعمل لأكثر من 8 أشهر على السيارة الكيوت مشيدًا بها وبالعمل عليها الذي يفوق ربحها عن ربح التوك توك وأكثر أمانًا.

وأشار المتولي إلى أن هناك تشجيعًا بين أصحاب التكاتك على التحول إلى السيارة كيوت، تشمل خصمًا نقديًّا بقيمة 10 آلاف جنيه عند شراء السيارة، ومساهمة بقيمة 1000 جنيه في رسوم الترخيص، إلى جانب زيادة فترة الضمان.

وأشار المتولي إلى أن سعر السيارة كيوت يبلغ نحو 200 ألف جنيه، بينما يصل سعر التوك توك الجديد إلى ما بين 250 و300 ألف جنيه، ما يجعل السيارة خيارا اقتصاديا أفضل.

وشدد أبناء أجا على أن الكيوت مركبات حضارية آمنة واقتصادية بدلًا من التوك توك.



الدقهلية سبقت الجيزة بترخيص السيارات الكيوت

وكانت أثارت تجربة السيارة “الكيوت” بديل “التوك توك” الجدل مؤخرا، وأصبحت تريند على صفحات مواقع التواصل، بعد إطلاقها للعمل في شوارع محافظة الجيزة، حيث كانت سبقتها محافظة الدقهلية في 25 ديسمبر 2024 بإعلانها عن تلك الخطوة والتي بدأت واعدة في ملف النقل الداخلي، بعد اعتماد مشروع «بديل التوك توك» بها من خلال إدخال السيارة الخفيفة المعروفة باسم "الكيوت".

ترخيص الكيوت في عواصم المراكز والمدن وبين العواصم وقراها

لكن خطوة الجيزة سبقها محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق، عندما فتح الترخيص لسيارات الأجرة (كيوت) بديل مركبات التوك توك داخل عواصم المراكز والمدن وبين العواصم وقراها، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات.

معايير ضرورة استبدال الكيوت بالتوك توك

وتستند المحافظة في رؤيتها بصورة تحويل التوك توك الي الكيوت إلى مجموعة من المعايير، أبرزها:

تحسين مستوى الأمان، حيث تتسبب مركبات التوك توك في نسبة كبيرة من الحوادث، نتيجة غياب الترخيص والرقابة.

توفير بيانات دقيقة عن السائقين والمركبات عبر تسجيلها في إدارة المرور، وهو ما يسهم في رفع معدلات الأمان والانضباط.

سهولة تتبع المركبة ومعرفة مكان وجودها في حال وقوع مشكلة أو شكوى من المواطنين.

تحديد نطاق عمل كل مركبة من خلال ملف موازٍ داخل كل حي، يضمن عدم تجاوز السائقين للمناطق المحددة لهم.

الإنتاج الحربي تكشف عن وصول 200 مركبة

وكانت وزارة الإنتاج الحربي قد كشفت عن السيارة بديل التوكتوك الجديدة التي تهدف إلى القضاء على المخالفات التي يتسبب فيه التوتوك التقليدي.

وزير الإنتاج الحربي وصول 200 سيارة كيوت بديلا التوك توك

وأعلن المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، عن وصول نحو 200 مركبة بديلة التوك توك وتحمل اسم "كيوت"، ويتم بيعها مرخصة من داخل المصنع .

السيارة الجديدة، لتعمل بـمحرك ثنائي مزدوج غاز وبنزين

وقال وزير الدولة للإنتاج الحربي، إنَّ إحدى الشركات التابعة للوزارة تعمل مع القطاع الخاص على تصنيع السيارة الجديدة، لتعمل بـمحرك ثنائي مزدوج ليتيح عمل السيارة بالبنزين والغاز الطبيعي.

