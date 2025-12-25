الخميس 25 ديسمبر 2025
رياضة

أمم أفريقيا، 6 منتخبات تفشل في اقتحام مرمى المنافسين بالجولة الأولى

جزر القمر والمغرب
كأس الأمم الأفريقية، فشلت 6 منتخبات في عدم إحراز أهداف بعد انتهاء الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ولم تنجح منتخبات جزر القمر وبنين وبوتسوانا والسودان وموزمبيق والجابون في الوصول لمرمى المنافسين بعد انتهاء الجولة الأولى وإحراز أي هدف.

وتلقى جزر القمر الخسارة أمام المغرب 2-0، وبنين أمام الكونغو الديمقراطية 1-0، وبوتسوانا أمام السنغال 3-0، والسودان أمام الجزائر 3-0، وموزمبيق أمام كوت ديفوار 1-0، والجابون أمام الكاميرون 1-0.

وأسدل الستار على مباريات الجولة الأولى لمنافسات النسخة الخامسة والثلاثين من بطولة كأس أمم أفريقيا المغرب 2025.

مجموعات كأس أمم أفريقيا 2025


المجموعة الأولى: المغرب – مالي – زامبيا – جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر – جنوب أفريقيا – أنجولا – زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا – تونس – أوغندا – تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال – جمهورية الكونغو الديمقراطية – بنين – بوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر – بوركينا فاسو – غينيا الاستوائية – السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار – الكاميرون – الجابون – موزمبيق

نتائج مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات فى كأس أمم أفريقيا 2025

المغرب 2-0 جزر القمر ( المجموعة الأولى )

مالي 1-1 زامبيا  ( المجموعة الأولى )

جنوب أفريقيا 2-1 أنجولا ( المجموعة الثانية )

مصر 2-1 زيمبابوي ( المجموعة الثانية )

جمهورية الكونغو الديمقراطية 1-0 بنين (المجموعة الرابعة)

السنغال 3-0 بوتسوانا (المجموعة الرابعة)

نيجيريا 2-1 تنزانيا (المجموعة الثالثة)

تونس 3-1 أوغندا (المجموعة الثالثة)

بوركينا فاسو 2-1 غينيا الاستوائية ( المجموعة الخامسة)

الجزائر 3-0 السودان ( المجموعة الخامسة)

كوت ديفوار 1-0 موزمبيق  ( المجموعة السادسة)

الكاميرون 1-0 الجابون ( المجموعة السادسة)

 

وكانت منافسات النسخة رقم 35 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، انطلقت مساء الأحد 21 ديسمبر، على الأراضي المغربية، بمواجهة المغرب ضد جزر القمر.

ويشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية 24 منتخبًا مقسمين على 6 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 منتخبات، وتستمر المنافسات حتى 18 يناير 2026

وتقام منافسات دور المجموعات من كأس أمم إفريقيا خلال الفترة 21 ديسمبر حتى 31 من الشهر ذاته، على أن يتأهل أصحاب المركزين الاول والثاني بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث إلى دور الـ16 من الكان الإفريقي.

 

 

