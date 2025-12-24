أمم أفريقيا، رباعي هجوم نيجيريا صداع في رأس مدرب تونس

18 حجم الخط

يلتقي منتخب تونس مع نظيره النيجيري، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا بالمغرب وتستمر حتى 18 يناير القادم.

موعد مباراة تونس ضد نيجيريا

تقام مباراة تونس ضد نيجيريا، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقل على قناة بي إن سبورت ماكس 1.

رباعي هجوم نيجيريا يرعب سامي الطرابلسي مدرب تونس

ويخشى سامي الطرابلسي مدرب منتخب تونس من خطورة رباعي هجوم منتخب نيجيريا، وهم أليكس إيوبي صانع الألعاب والجناحين صامويل شوكويزي وأديمولا لوكمان والمهاجم فيكتور أوسيمين.

وسيعمل الطرابلسي على إيجاد الحلول لإيقاف خطورة هذا الرباعي.

تاريخ مواجهات تونس ضد نيجيريا في كأس أمم أفريقيا

1978: مباراة المركز الثالث - نيجيريا 2 تونس 0

2000: المجموعة الرابعة - نيجيريا 4 تونس 2

2004: نصف النهائي - نيجيريا 1 تونس 1 (فازت تونس 5-3 بركلات الترجيح)

2006: ربع النهائي - نيجيريا 1 تونس 1 (فازت نيجيريا 6-5 بركلات الترجيح)

2019: مباراة المركز الثالث - نيجيريا 1 تونس 0

2022: ثمن النهائي - تونس 1 نيجيريا 0

فوز تونس على أوغندا في الجولة الأولى

فاز منتخب تونس على نظيره الأوغندي، أمس الثلاثاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا.

وسجل أهداف نسور قرطاج كل من: إلياس السخيري من ضربة رأس ثم سجل إلياس عاشوري ثاني الأهداف في الدقيقة 40، وعاد ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 64.

وسجل هدف أوغندا اللاعب دينيس أوميدي في الدقيقة 90+2.

وبتلك النتيجة يحتل منتخب تونس المركز الأول في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بينما يأتي منتخب أوغندا في المركز الأخير بدون أي نقاط.

تشكيل منتخب تونس أمام أوغندا

ضم التشكيل كل من: أيمن دحمان، علي العابدي، ديلان برون، منتصر الطالبي، يان فاليري، فرجاني ساسي، حنبعل المجبري، إلياس السخيري، إلياس العاشوري، إلياس سعد، حازم المستوري.

وأدار مباراة تونس ضد أوغندا الحكم الجابوني تانجي باتريس ميبيام بمساعدة مواطنيه بوريس ديتسوجا وآبان ندونج، وبيار آتشو في تقنية الفيديو بمساعدة الكاميروني إيلفيس نجونجو.

وأقيمت المباراة في الملعب الأولمبي بالرباط البالغ طاقة استيعابه 22 ألف متفرِّجًا.

ويخوض منتخب نسور قرطاج منافسات الدور الأول من كأس أمم أفريقيا 2025، ضمن المجموعة الثالثة التي تضم كلا من تونس وأوغندا ونيجيريا وتنزانيا.

