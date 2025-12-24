الأربعاء 24 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أمم أفريقيا، رباعي هجوم نيجيريا صداع في رأس مدرب تونس

منتخب نيجيريا
منتخب نيجيريا
18 حجم الخط

يلتقي منتخب تونس مع نظيره النيجيري، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا بالمغرب وتستمر حتى 18 يناير القادم.

موعد مباراة تونس ضد نيجيريا 

تقام مباراة تونس ضد نيجيريا، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقل على قناة بي إن سبورت ماكس 1.

رباعي هجوم نيجيريا يرعب سامي الطرابلسي مدرب تونس 

ويخشى سامي الطرابلسي مدرب منتخب تونس من خطورة رباعي هجوم منتخب نيجيريا، وهم أليكس إيوبي صانع الألعاب والجناحين صامويل شوكويزي وأديمولا لوكمان والمهاجم فيكتور أوسيمين.

وسيعمل الطرابلسي على إيجاد الحلول لإيقاف خطورة هذا الرباعي.

تاريخ مواجهات تونس ضد نيجيريا في كأس أمم أفريقيا 

1978: مباراة المركز الثالث - نيجيريا 2 تونس 0

2000: المجموعة الرابعة - نيجيريا 4 تونس 2

2004: نصف النهائي - نيجيريا 1 تونس 1 (فازت تونس 5-3 بركلات الترجيح)

2006: ربع النهائي - نيجيريا 1 تونس 1 (فازت نيجيريا 6-5 بركلات الترجيح)

2019: مباراة المركز الثالث - نيجيريا 1 تونس 0

2022: ثمن النهائي - تونس 1 نيجيريا 0

فوز تونس على أوغندا في الجولة الأولى 

فاز منتخب تونس على نظيره الأوغندي، أمس الثلاثاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا.

وسجل أهداف نسور قرطاج كل من: إلياس السخيري من ضربة رأس ثم سجل إلياس عاشوري ثاني الأهداف في الدقيقة 40، وعاد ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 64.

وسجل هدف أوغندا اللاعب دينيس أوميدي في الدقيقة 90+2.

وبتلك النتيجة يحتل منتخب تونس المركز الأول في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بينما يأتي منتخب أوغندا في المركز الأخير بدون أي نقاط.

تشكيل منتخب تونس أمام أوغندا

ضم التشكيل كل من: أيمن دحمان، علي العابدي، ديلان برون، منتصر الطالبي، يان فاليري، فرجاني ساسي، حنبعل المجبري، إلياس السخيري، إلياس العاشوري، إلياس سعد، حازم المستوري.

وأدار مباراة تونس ضد أوغندا الحكم الجابوني تانجي باتريس ميبيام بمساعدة مواطنيه بوريس ديتسوجا وآبان ندونج، وبيار آتشو في تقنية الفيديو بمساعدة الكاميروني إيلفيس نجونجو.

وأقيمت المباراة في الملعب الأولمبي بالرباط البالغ طاقة استيعابه 22 ألف متفرِّجًا.

ويخوض منتخب نسور قرطاج منافسات الدور الأول من كأس أمم أفريقيا 2025، ضمن المجموعة الثالثة التي تضم كلا من تونس وأوغندا ونيجيريا وتنزانيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب تونس تونس كأس أمم أفريقيا أمم إفريقيا نيجيريا

مواد متعلقة

كأس أمم أفريقيا، موعد مباراة تونس ونيجيريا في قمة الجولة الثانية

هدف السخيري التاريخي يرفع رصيد تونس إلى 100 هدف بمشوار أمم أفريقيا

بعد 12 سنة، منتخب تونس يفك عقدة المباريات الافتتاحية في كأس أمم أفريقيا

بشق الأنفس، نيجيريا يفوز على تنزانيا 2-1 في أمم إفريقيا 2025

الأكثر قراءة

ابنة شقيقة طارق الأمير تكشف سبب وفاته

5 معلومات لا تعرفها عن الفنان الراحل طارق الأمير

أمم أفريقيا 2025، بوركينا فاسو تفشل في فك شفرات غينيا الاستوائية بالشوط الأول

ليس نهاية الطريق!

عباقرة ولكن مجهولون، الشيخ "عبد المجيد اللبان" أول عميد لأصول الدين وأول أزهري يفوز بعضوية مجلس النواب

زيادة عدد المتصلين بالخط الساخن لعلاج الإدمان بعد حملة «أنت أقوى»

تخفيف الحكم على البلوجر أوتاكا في قضية نشر فيديوهات خادشة

غرامات تصل إلى 30 ألف جنيه في تعديلات قانون المرور الجديدة

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في الصاغة (آخر تحديث)

سعر جرام الفضة في السوق المحلية اليوم الأربعاء 24-12-2025

سعر الـ100 ين الياباني يسجل 30.52 جنيها للبيع في البنك المركزي اليوم الأربعاء

استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 24-12-2025

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أبرزها الإسراء والمعراج وغزوة تبوك، أحداث إسلامية وقعت في شهر رجب

عباقرة ولكن مجهولون، الشيخ "عبد المجيد اللبان" أول عميد لأصول الدين وأول أزهري يفوز بعضوية مجلس النواب

بعد واقعة أحمد الفيشاوي، أمين الفتوى يوضح أخلاقيات تصوير الجنازات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads