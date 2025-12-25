كأس الأمم الأفريقية 2025، لا شباك عذراء في الجولة الأولى

18 حجم الخط

كأس الأمم الأفريقية، شهدت الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب عدم انتهاء أي مباراة بالتعادل السلبي.

وانتهت مباراة واحدة فقط بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، فيما انتهت الـ 11 مباراة الأخرى بفوز أحد أطراف المباراة.

وتحققت نتيجة 2-1 عدد 4 مرات في مواجهات جنوب أفريقيا ضد أنجولا، ومصر ضد زيمبابوي، ونيجيريا ضد تنزانيا، وبوركينا فاسو ضد غينيا الاستوائية.

فيما تحققت نتيجة 1-0 عد 3 مرات في مواجهات جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد بنين، كوت ديفوار ضد موزمبيق، الكاميرون ضد الجابون.

وتحققت نتيجة 3-0 مرتان في مواجهتي السنغال ضد بوتسوانا والجزائر ضد السودان، فيما تحققت نتيجة 3-1 مرة واحدة في مباراة تونس ضد أوغندا، ونتيجة 2-0 في مباراة المغرب ضد جزر القمر في افتتاح البطولة.

مجموعات كأس أمم أفريقيا 2025



المجموعة الأولى: المغرب – مالي – زامبيا – جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر – جنوب أفريقيا – أنجولا – زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا – تونس – أوغندا – تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال – جمهورية الكونغو الديمقراطية – بنين – بوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر – بوركينا فاسو – غينيا الاستوائية – السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار – الكاميرون – الجابون – موزمبيق

وأسدل الستار على مباريات الجولة الأولى لمنافسات النسخة الخامسة والثلاثين من بطولة كأس أمم أفريقيا المغرب 2025.

نتائج مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات فى كأس أمم أفريقيا 2025

المغرب 2-0 جزر القمر ( المجموعة الأولى )

مالي 1-1 زامبيا ( المجموعة الأولى )

جنوب أفريقيا 2-1 أنجولا ( المجموعة الثانية )

مصر 2-1 زيمبابوي ( المجموعة الثانية )

جمهورية الكونغو الديمقراطية 1-0 بنين (المجموعة الرابعة)

السنغال 3-0 بوتسوانا (المجموعة الرابعة)

نيجيريا 2-1 تنزانيا (المجموعة الثالثة)

تونس 3-1 أوغندا (المجموعة الثالثة)

بوركينا فاسو 2-1 غينيا الاستوائية ( المجموعة الخامسة)

الجزائر 3-0 السودان ( المجموعة الخامسة)

كوت ديفوار 1-0 موزمبيق ( المجموعة السادسة)

الكاميرون 1-0 الجابون ( المجموعة السادسة)

ويشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية 24 منتخبًا مقسمين على 6 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 منتخبات، وتستمر المنافسات حتى 18 يناير 2026

وكانت منافسات النسخة رقم 35 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، انطلقت مساء الأحد 21 ديسمبر، على الأراضي المغربية، بمواجهة المغرب ضد جزر القمر.

وتقام منافسات دور المجموعات من كأس أمم أفريقيا خلال الفترة 21 ديسمبر حتى 31 من الشهر ذاته، على أن يتأهل أصحاب المركزين الاول والثاني بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث إلى دور الـ16 من الكان الأفريقي.

