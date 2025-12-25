جامعة القاهرة الأهلية تعلن فتح باب القبول للفصل الدراسي الثاني 2025-2026

18 حجم الخط

أعلنت جامعة القاهرة الأهلية عن فتح باب القبول لاستقبال دفعة جديدة من الطلاب، وذلك للالتحاق بكليات الجامعة في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2025-2026 طبقًا للحد الأدنى للقبول المحدد في اجتماع مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية بتاريخ 7-8-2025 وطبقًا للتنسيق الداخلي للجامعة في حدود الأماكن المتاحة.

وكشفت الجامعة عن الجداول الزمنية للتقديم والقبول للفصل الدراسي الثاني.

الجدول الزمني للتقديم بجامعة القاهرة الأهلية

تقديم الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة أوراقهم وسداد مصروفات فتح الملف بداية من يوم السبت 27 ديسمبر 2025 حتى يوم الخميس 8 يناير 2026. إعلان نتيجة القبول الأحد 11 يناير 2026. تسليم أصول الأوراق وسداد المصروفات من يوم الأثنين 12 يناير 2026 حتى يوم الأثنين 19 يناير 2026.

مصروفات جامعة القاهرة الأهلية

وجاءت مصروفات جامعة القاهرة الأهلية كالتالي:

كلية الطب 155 ألف جنيه

كلية طب الأسنان 125 ألف جنيه.

كلية الصيدلة 110 آلاف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي 110 آلاف جنيه.

كلية الطب البيطري 80 ألف جنيه.

كلية الهندسة 80 ألف جنيه.

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعية 80 ألف جنيه.

كلية التمريض 60 ألف جنيه.

كلية الأعمال 60 ألف جنيه.

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 60 ألف جنيه.

كلية العلوم 60 ألف جنيه.

كلية القانون 50 ألف جنيه.

كلية الإعلام 50 ألف جنيه.

كلية التربية للطفولة المبكرة 30 ألف جنيه.

