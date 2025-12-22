جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع صفوف النقل في الوادي الجديد

18 حجم الخط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 - 2026، لجميع صفوف النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.

استعدادات وتعليمات امتحانات نصف العام الدراسي

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد اتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية اللازمة داخل اللجان، مع التشديد على الالتزام بالتعليمات الامتحانية، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب، ومراعاة توزيع الجداول بما يحقق التوازن بين المواد الدراسية.

وأشار الدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أنه جرى عقد سلسلة من الاجتماعات بالمعنيين والقائمين على أعمال الامتحانات للتأكيد على الإجراءات المنظمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انضباط وسرية الامتحان.

مناقشة الاستعداد للامتحانات

ترأس الدكتور سامى فضل دياب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، في وقت سابق، اجتماع موسعا وموجهى عموم المواد الأساسية بقطاع تعليم المحافظة بحضور الدكتور ابراهيم قناوى وكيل المديرية والأستاذ سمير طاهر مدير عام التعليم العام، وذلك فى إطار الجاهزية والاستعداد لامتحانات نصف العام الدراسى 2025-2026م.

استهل اللقاء بتقديم وافر التحية والتقدير للحضور الكرام مثنيا على جهدهم المبذول الفترة الماضية .

واستعرض وكيل الوزارة مجموعة من النقاط الهامة التي من شأنها مرور الامتحانات بأمن وسلام:

▪️ الجاهزية لامتحانات نصف العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية والصفين الأول والثانى الثانوى العام والفنى ومدارس التربية الخاصة والفصل الواحد

▪️️طرح مراجعات نهائية أمام طلاب الشهادة الإعدادية فى جميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة بالتعاون مع الموجهين والمعلمين الأكفاء ذوى الخبرات لدعم الطلاب وخاصة فى المناطق النائية والبعيدة.



▪️️التزام الجميع بكافة التعليمات الوزارية بشئون الامتحانات والقوانين المنظمة للعمل



▪️️ضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية والدقة في العمل وحسن الأداء.

وفى الختام وجه الدكتور سامى، بضرورة ️تكاتف الجميع من أجل مصلحة أبنائنا الطلاب ولضمان مرور أعمال الامتحانات بسلام وأمان.

محافظ الوادي الجديد يعتمد موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦م، وذلك لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والمدارس الفنية (تجاري - زراعي -صناعي - التعليم المزدوج ) ومنظومة الفصل الواحد، ومدارس الأمل للصم وضعاف السمع، وكذا الشهادة العامة الإعدادية للتعليم العام واللغات والمهنية والرياضية والدمج ومدارس التربية الخاصة، وذلك بجميع الإدارات التعليمية الخمس، مع مراعاة عدم عقد أية امتحانات أيام أعياد الأخوة الأقباط خلال شهر يناير القادم.

حيث تنطلق امتحانات صفوف النقل اعتبارًا من يوم السبت الموافق ١٠ يناير ٢٠٢٦ م، على أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية العام واللغات والرياضية والدمج والمهنى اعتبارًا من يوم الخميس الموافق ١٥ يناير ٢٠٢٦ وتستمر حتى الخميس الموافق ٢٢ من نفس الشهر.

