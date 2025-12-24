الخميس 25 ديسمبر 2025
الداخلية السورية تعلن القبض على زعيم تنظيم داعش في دمشق

الأمن السوري، فيتو
سوريا، أعلنت وزارة الداخلية السورية عن القبض على زعيم تنظيم داعش داخل العاصمة دمشق، خلال عملية أمنية دقيقة نفذت بالتعاون مع قوات التحالف الدولي، العملية جاءت بعد متابعة استخباراتية دقيقة لتحديد مكان المتهم وأنشطته داخل البلاد.

ضربة نوعية ضد تنظيم داعش في سوريا

 
ولفتت إلى أن، القبض على هذا القيادي يعد ضربة نوعية لتنظيم داعش في سوريا، حيث ساهم في التخطيط لتنفيذ عدة عمليات إرهابية وتجنيد عناصر جديدة، مشيرة أيضا، أن العملية تؤكد استمرار التنسيق بين السلطات السورية والتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب.

وزارة الداخلية السورية، قالت أن هذه العملية تعكس الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، ومنع أي تهديدات إرهابية قد تستهدف المدنيين والبنية التحتية الحيوية.

الجيش الأمريكي يتحرك ضد داعش في سوريا

في وقت سابق، نشر الجيش الأمريكي مشاهد من العملية الجوية التي نفذها ضد خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، في حين لم يعلن التنظيم عن أي خسائر بشرية أو مادية جراء الضربات.

وفي السياق ذاته أعربت قوات سوريا الديمقراطية “قسد” في بيان صادر عنها، عن ترحيبها بضربات القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا الساعات الماضية.

وجاء في بيان صادر عن "قسد": "تتقدّم القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية بخالص التقدير للقوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي على الضربات الجوية والصاروخية الدقيقة التي استهدفت أوكار تنظيم داعش الإرهابي في سوريا خلال الساعات الماضية".

الجيش الأردني يعلن مشاركته في عملية استهداف مواقع داعش بسوريا

قسد ترحب بالضربات الأمريكية لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا

 

 

