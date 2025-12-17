الداخلية السورية تعلن تفكيك خلية داعشية خطرة شمال البلاد بعد سلسلة هجمات مسلحة

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الداخلية السورية، مساء أمس الثلاثاء، تمكنها من القبض على خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم "داعش" في محافظة إدلب شمالي البلاد.

وقالت الوزارة، بحسب وكالة الأنباء السورية، إن قيادة الأمن الداخلي في إدلب وبالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب بجهاز الاستخبارات العامة، نجحت في ضبط الخلية، المسؤولة عن تنفيذ عدة عمليات استهدفت دوريات أمنية وعسكرية في محافظتي إدلب وحلب.

وجاءت هذه التطورات بعد مقتل 4 عناصر من "إدارة أمن الطرق" الأحد الماضي إثر استهداف دورية بمدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، وإصابة عنصر من وزارة الدفاع، الإثنين، على يد مسلحين مجهولين في حلب.

وكانت وزارة الداخلية السورية، في بيان صادر عنها، الأحد الماضي، أعلنت تنفيذ عملية أمنية نوعية وحاسمة في مدينة تدمر، أسفرت عن إلقاء القبض على خمسة أشخاص مشتبه بهم في الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية".

وتأتي العمليات الأمنية على خلفية الهجوم الذي استهدف وفدًا عسكريًّا أمريكيًّا وسوريًّا مشتركًا في تدمر وسط سوريا، السبت الماضي، حيث أسفر عن مقتل ثلاثة أمريكيين، بينهم جنديان ومدني يعمل مترجمًا، إضافة إلى إصابة عناصر من القوات الأمريكية والسورية.

