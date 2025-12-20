18 حجم الخط

أعلن الجيش الأردني، في بيان صادر عنه اليوم السبت، عن مشاركة الأردن في عملية استهداف مواقع لتنظيم داعش الإرهابي في جنوبي سوريا، بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في إطار التحالف الدولي.

الجيش الأردني يعلن مشاركته في عملية استهداف مواقع داعش بسوريا

ونفذت الولايات المتحدة الأمريكية غارات جوية استهدفت عدة مواقع لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا أسفرت عن مقتل 5 عناصر من التنظيم.

وفي السياق ذاته، كشف تقرير للأمم المتحدة أن تنظيم داعش- خراسان يحتفظ بحوالي 2000 مقاتل في أفغانستان، ويلقن الأطفال دون سن 14 عاما أفكاره ويهدد الأمن الإقليمي بعمليات إرهابية مستمرة.

تقرير أممي: تنظيم داعش يحتفظ ب2000 مقاتل أفغانستان

وقالت الأمم المتحدة في تقريرها: إن البشتون الأفغان يهيمنون على قيادة عناصر داعش في أفغانستان، بينما يأتي العديد من المقاتلين من دول آسيا الوسطى، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

وتابع التقرير أن الأهداف الرئيسية لتنظيم داعش-خراسان تشمل تنفيذ هجمات واسعة النطاق على مستوى العالم وإظهار قدرته على تجنيد مقاتلين وجذب دعم مالي.

ويحذر محللون من أن اتساع نطاق التنظيم يشكل تهديدا مستمرا لأفغانستان والمنطقة ككل.

تمركز داعش -خراسان قرب الحدود الباكستانية

وأضاف التقرير أنه مما يثير القلق بشكل خاص أن تنظيم داعش-خراسان أنشأ مدارس في أجزاء من شمال أفغانستان ومناطق بالقرب من الحدود الباكستانية، حيث يتم تلقين الأطفال دون سن 14 عاما أفكاره وتدريبهم على تنفيذ مهام انتحارية.

ووصفت الأمم المتحدة هذا الاستخدام للقصر بأنه أمر بالغ الخطورة.

ويقول خبراء إن تقرير الأمم المتحدة يؤكد استمرار دور أفغانستان كملاذ من للعديد من الجماعات المتطرفة.

وتتزايد مخاوف السلطات الإقليمية والدولية من أنه بدون إجراءات منسقة لمكافحة الإرهاب، فإن تلك المنظمات يمكن أن توسع نفوذها وتنفذ المزيد من الهجمات بمختلف أنحاء المنطقة.

