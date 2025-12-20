السبت 20 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الجيش الأردني يعلن مشاركته في عملية استهداف مواقع داعش بسوريا

الجيش الأردني
الجيش الأردني
18 حجم الخط

أعلن الجيش الأردني، في بيان صادر عنه اليوم السبت، عن مشاركة الأردن في عملية استهداف مواقع لتنظيم داعش الإرهابي في جنوبي سوريا، بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في إطار التحالف الدولي.

الجيش الأردني يعلن مشاركته في عملية استهداف مواقع داعش بسوريا

ونفذت الولايات المتحدة الأمريكية غارات جوية استهدفت عدة مواقع لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا أسفرت عن مقتل 5 عناصر من التنظيم.

وفي السياق ذاته، كشف تقرير للأمم المتحدة أن تنظيم داعش- خراسان يحتفظ بحوالي 2000 مقاتل في أفغانستان، ويلقن الأطفال دون سن 14 عاما أفكاره ويهدد الأمن الإقليمي بعمليات إرهابية مستمرة.

تقرير أممي: تنظيم داعش يحتفظ ب2000 مقاتل أفغانستان 

وقالت الأمم المتحدة في تقريرها: إن البشتون الأفغان يهيمنون على قيادة عناصر داعش في أفغانستان، بينما يأتي العديد من المقاتلين من دول آسيا الوسطى، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

وتابع التقرير أن الأهداف الرئيسية لتنظيم داعش-خراسان تشمل تنفيذ هجمات واسعة النطاق على مستوى العالم وإظهار قدرته على تجنيد مقاتلين وجذب دعم مالي.

ويحذر محللون من أن اتساع نطاق التنظيم يشكل تهديدا مستمرا لأفغانستان والمنطقة ككل.

تمركز داعش -خراسان قرب الحدود الباكستانية 

وأضاف التقرير أنه مما يثير القلق بشكل خاص أن تنظيم داعش-خراسان أنشأ مدارس في أجزاء من شمال أفغانستان ومناطق بالقرب من الحدود الباكستانية، حيث يتم تلقين الأطفال دون سن 14 عاما أفكاره وتدريبهم على تنفيذ مهام انتحارية.

ووصفت الأمم المتحدة هذا الاستخدام للقصر بأنه أمر بالغ الخطورة.

ويقول خبراء إن تقرير الأمم المتحدة يؤكد استمرار دور أفغانستان كملاذ من للعديد من الجماعات المتطرفة.

وتتزايد مخاوف السلطات الإقليمية والدولية من أنه بدون إجراءات منسقة لمكافحة الإرهاب، فإن تلك المنظمات يمكن أن توسع نفوذها وتنفذ المزيد من الهجمات بمختلف أنحاء المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

داعش الأمم المتحدة أفغانستان الحدود الباكستانية الجيش الأردنى سوريا

مواد متعلقة

الجيش الأمريكي ينشر مشاهد لضرباته ضد داعش في سوريا

قسد ترحب بالضربات الأمريكية لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا

بعد تكرار وقائع التحرش في "الدولية" و"الخاصة".. التعليم تضع خطة لمكافحة الانحراف الأخلاقي بالمدارس الحكومية.. أبرزها تركيب كاميرات في جميع الأماكن

وزير الشئون الخارجية والنقل الأسبق بالسودان لـ فيتو: أزمتنا عمرها 70 عامًا.. نرحب بالاستعمار الصيني.. ونرفض مساعدات الغرب وأمريكا

بعثة الأمم المتحدة: نسعى لإعادة دمج أفغانستان في المجتمع الدولي

سوزي الجنيدي تحاور مساعد وزير الخارجية للمناخ والبيئة والتنمية المستدامة.. السفير وائل أبو المجد: مصر تعاني من ارتفاع منسوب البحر.. والزراعة أبرز القطاعات المتأثرة بالتغير المناخي

رئيس جماعة السينما الفلسطينية يحيى بركات: الإبادة الصهيونية نهج متواصل منذ اللحظة الأولى للاحتلال.. ونعيش مرحلة "العري الكامل للاحتلال" الذي ينفذ "مجزرة القرن" على مرأى ومسمع من العالم

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

الأكثر قراءة

وزير خارجية روسيا: نقدر الدور المصري في دعم الاستقرار بالشرق الأوسط

إرث "الأميرة والهانم"، قراءة في السجل الفني لـ سمية الألفي

ضبط 1.5 طن استربس دواجن وبسطرمة مجهولة المصدر بحي شرق شبرا الخيمة

أجيب 99% ليه هو أنا مصري، حوار بين كويتي وشقيقه يثير الجدل، والمصريون يردون (فيديو)

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

هل الدعاء في أول ليلة من شهر رجب مستجاب؟ البحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

قمر المداحين في قنا، رحلة شيخ صعيدي عشق الإنشاد حبا في رسول الله (فيديو وصور)

تحرك برلماني لمواجهة أزمة انتشار الكلاب الضالة في الشوارع

خدمات

المزيد

الدينار الأردني يتجاوز 67 جنيها في البنك المركزي اليوم

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي صباح اليوم

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي للمنتخبات المتوجة بأمم أفريقيا في 34 نسخة سابقة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، الشيخ أحمد بن يوسف الصديقي.. خريج الأزهر قاضي البحرين

هل الدعاء في أول ليلة من شهر رجب مستجاب؟ البحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

تفسير حلم السيول في المنام وعلاقته بخير قادم ورجوع غائب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads