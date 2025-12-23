أرقام مبشرة لمنتخب الجابون قبل مواجهة الكاميرون بافتتاح مشواره بأمم أفريقيا

18 حجم الخط

يستهل الجابون مشواره في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب، بمواجهة الكاميرون غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السادسة.

وتضم المجموعة السادسة في أمم أفريقيا 2025 كلا من: الكاميرون والجابون وكوت ديفوار وموزمبيق.

ويستعد الجابون للمشاركة في أمم أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعدما تأهلت لأول مرة عام 1994 عندما استضافت تونس البطولة، وغاب عن نسخة عام 2023.

وكان آخر ظهور لمنتخب الجابون في أمم أفريقيا عام 2021، وتم إقصاؤه من دور المجموعات أربع مرات (1994، 2000، 2010، 2017).

وتعد أفضل نتائج المنتخب الجابوني في أمم أفريقيا هو الوصول إلى ربع النهائي في عامي 1996 و2012.

وفاز الجابون في مباراتهم الافتتاحية في كأس الأمم الأفريقية أربع مرات، وتعادلوا مرة واحدة، وخسروا ثلاث مرات، ولم يتلقي الخسارة في المباريات الافتتاحية في آخر خمس مشاركات لهم في كأس الأمم الأفريقية (2010-2021) علما بأنهم شاركوا في البطولة في 8 نسخ قبل نسخة المغرب 2025.

ونجح الجابون في الفوز على الكاميرون 1-0 في مباراته الافتتاحية في كأس الأمم الأفريقية عام 2010.

ويمتلك الجابون سلسلة من ست مباريات دون هزيمة في مباريات دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية بعدما حقق فوز واحد وخمسة تعادلات.

موعد مباراة الكاميرون ضد الجابون

وتنطلق صافرة مباراة الكاميرون ضد الجابون غدا الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة علي أرضية ملعب "أدرار" بمدينة أغادير المغربية.

وكانت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف أعلنت تعيين الحكمين الدوليين المصريين، أمين عمر ومحمود أبو الرجال لإدارة مباراة الكاميرون والجابون.

حكام مباراة الكاميرون والجابون بأمم أفريقيا

ويضم طاقم حكام مباراة الكاميرون والجابون كلا من أمين عمر حكم ساحة، ومحمود أبو الرجال، مساعد أول، والجزائري عادل البنا، مساعد ثاني،والكونغولي جان جاك نادالا، حكم رابع والجزائري مصطفى غربال، حكم فيديو، والتونسي هيثم قيراط، حكم فيديو مساعد.

