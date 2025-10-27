الطفلة الفلسطينية ريتاج تروي كواليس لقاء الرئيس السيسي (فيديو)

أعربت الطفلة ريتاج الفلسطينية التي احتضنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية "مصر وطن السلام"، عن سعادتها وفرحتها الغامرة باستجابة الرئيس السيسي لطلبها بأن تراه وتسلم عليه وتجلس إلى جواره.

وقالت الطفلة ريتاج خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أنا وهو وهي"، المذاع على قناة صدى البلد، إن عمتها كانت بجانبها خلال الاحتفالية، موضحة أنها تعيش في مصر مع عمتها فقط، قائلة: "عمتي بس معي، ربنا يخليها لي".

وعن الزي الذي ارتدته يوم الاحتفالية، أوضحت ريتاج أنه "زي فلسطيني"، مضيفة: "الطاقية كانت معي من يوم ما كنت في غزة ده جبتها هنا على مصر ولسه معي، ويعتبر دا الزي الرسمي للفلسطينيات، وعمتي اللي جابته لي".

وعن شعورها بعد مقابلة الرئيس السيسي، قالت ريتاج: "تأثرت بالحدث قوي بصراحة، كان يوم أحلى يوم في حياتي، سلمت عليه، كان يوم عن جد حلو بيجنن".

وكشفت ريتاج عن أحلامها وهواياتها، قائلة: "احب اطلع طبيبة أو رسامة وبحب العرايس وبحب الألعاب ونفسي اروح مدرسة علشان أتعلم مش مركز، ونفسي يكون عندي سكوتر".

وأضافت: "بحب الرسم أكتر شي، بحب كل الألوان، بحب ألوان المياه"، موضحة أنها تحب رسم البيوت، لكنها تواجه صعوبة في رسم الأشياء التي لها أبعاد مثل "الكنبة والكباية عشان بيبقى لها أبعاد".

وكشفت ريتاج عن هدية قدمتها للرئيس السيسي، قائلة: "رسمت له قلب، نصف القلب مصر ونصف القلب فلسطين"، مؤكدة أن الرسم استغرق منها ساعة واحدة فقط، مدون عليها: "أنا ريتاج بنت فلسطين بحبك يا عمو السيسي بشكرك لانك وقفت الحرب في غزة"، معبرة عن محبتها لمصر وفلسطين.

