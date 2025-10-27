الإثنين 27 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الطفلة الفلسطينية ريتاج تروي كواليس لقاء الرئيس السيسي (فيديو)

الطفلة الفلسطينية،
الطفلة الفلسطينية، فيتو
ads

أعربت  الطفلة ريتاج الفلسطينية التي احتضنها  الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية "مصر وطن السلام"، عن سعادتها وفرحتها الغامرة باستجابة الرئيس السيسي لطلبها بأن تراه وتسلم عليه وتجلس إلى جواره.

وقالت الطفلة ريتاج خلال مداخلة  هاتفية ببرنامج "أنا وهو وهي"، المذاع على قناة صدى البلد، إن عمتها كانت بجانبها خلال الاحتفالية، موضحة أنها تعيش في مصر مع عمتها فقط، قائلة: "عمتي بس معي، ربنا يخليها لي".

وعن الزي الذي ارتدته يوم الاحتفالية، أوضحت ريتاج أنه "زي فلسطيني"، مضيفة: "الطاقية كانت معي من يوم ما كنت في غزة ده جبتها هنا على مصر ولسه معي، ويعتبر دا الزي الرسمي للفلسطينيات، وعمتي اللي جابته  لي".

وعن شعورها بعد مقابلة الرئيس السيسي، قالت ريتاج: "تأثرت بالحدث قوي بصراحة، كان يوم أحلى يوم في حياتي، سلمت عليه، كان يوم عن جد حلو بيجنن".

وكشفت ريتاج عن أحلامها وهواياتها، قائلة: "احب اطلع طبيبة أو رسامة وبحب العرايس وبحب الألعاب ونفسي اروح مدرسة علشان أتعلم مش مركز، ونفسي يكون عندي سكوتر".

وأضافت: "بحب الرسم أكتر شي، بحب كل الألوان، بحب ألوان المياه"، موضحة أنها تحب رسم البيوت، لكنها تواجه صعوبة في رسم الأشياء التي لها أبعاد مثل "الكنبة والكباية عشان بيبقى لها أبعاد".

وكشفت ريتاج عن هدية قدمتها للرئيس السيسي، قائلة: "رسمت له قلب، نصف القلب مصر ونصف القلب فلسطين"، مؤكدة أن الرسم استغرق منها ساعة واحدة فقط، مدون عليها: "أنا ريتاج بنت فلسطين بحبك يا عمو السيسي بشكرك لانك وقفت الحرب في غزة"، معبرة عن محبتها لمصر وفلسطين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطفلة ريتاج الفلسطينية الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر وطن السلام

مواد متعلقة

مصر وطن السلام.. رسائل القوة والموقف!

أول تعليق لمحمد سلام بعد مشاركته في احتفالية "مصر وطن السلام"

مصر.. وطن السلام سند الأشقاء

محمد سلام يقدم عرضا مسرحيا ضمن حفل مصر وطن السلام بحضور الرئيس السيسي

الأكثر قراءة

الدوري المصري، تعادل سلبي بين سموحة والجونة في الشوط الأول

رسالة غامضة من توفيق عكاشة للمصريين تثير الجدل وتفتح باب التكهنات

وزيرة التضامن تفتتح المجمع الشامل لخدمات الإعاقة بالجيزة (صور)

عباقرة لكن مجهولون، "عباد بن بشر" حامل لواء الأنصار وصاحب العصا المضيئة

أحمد الجابري.. مسيرة حافلة من العمل الوطني والتفاف شعبي كبير حوله يقلب الموازين

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بطريق رأس غارب

أسرة ضحايا حادث اللبيني تتسلم جثامين الأطفال الثلاثة ووالدتهم

قبل الافتتاح، تعرف على أبرز القطع الأثرية داخل قاعات المتحف المصري الكبير

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

البتلو تتراجع 36 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

4 خدمات تقدمها "مريم" للمسافرين في مطار القاهرة

المزيد

انفوجراف

بالأرقام.. خريطة مقاعد الأحزاب في لجان مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسامة قابيل: "امسك عليك لسانك" وصية رسول الله للوصول إلى الجنة (فيديو)

هل العقارات عليها زكاة؟ أمينة الفتوى بدار الإفتاء تجيب (فيديو)

عباقرة ولكن مجهولون، الربيع بن إياس وزيد بن المزين صحابيان شاركا في بدر وأحد

المزيد
الجريدة الرسمية