تصريحات مثيرة لـ مدرب جنوب أفريقيا عن مواجهة مصر بـ الكان

أمم أفريقيا 2025، أدلى هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا لكرة القدم، بتصريحات لصحيفة سوبر سبورت الجنوب أفريقية، عن المواجهة المنتظرة للبافانا بافانا أمام منتخب مصر، في الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب.

وقال بروس في تصريحاته، إن المواجهة القادمة لمنتخب جنوب أفريقيا ستكون أمام منافس مختلف تماما عن المنتخب الأنجولي منافسنا في الجولة الماضية، فـمنتخب مصر هو فريق متمرس في بطولة أمم أفريقيا وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب الإفريقي بسبع ألقاب.

وواصل المدير الفني لـمنتخب جنوب أفريقيا: مصر هي منافسنا القادم، وهم في مستوى آخر، لكن ربما تكون تلك المباريات أنسب لنا، لأننا لم نكن نعلم الكثير عن أنجولا عكس المنتخب المصري الذي نعرف مفاتيح لعبه جيدا".

مباراة جنوب افريقيا وأنجولا، فيتو

عدم الخسارة أمام مصر ستكون نتيجة جيدة

واختتم هوجو بروس تصريحاته: "ما زلنا نستكشف نقاط القوة والضعف في فريقنا، الآن نعرف ما يجب علينا فعله، أظهرنا ذلك في الشوط الثاني أمام أنجولا، وسنحاول فعل المزيد أمام مصر، معتبرا أن عدم الخسارة أمام الفراعنة سيكون نتيجة جيدة لنا".

موعد مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا يوم الجمعه 26 -12 2025، بملعب أدرار بمدينة أغادير بالمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا

تمتلك شبكة بي إن سبورت حق بث مباريات كأس أفريقيا 2025 بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا في كأس أمم أفريقيا 2025، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

