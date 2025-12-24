استشارى قلب، ظاهرة رينود تصيب النساء فقط فى الشتاء

الأربعاء 24 ديسمبر 2025
ظاهرة رينود من الأمراض التى يعانى منها العديد من النساء والفتيات فى فصل الشتاء حيث تتورم أصابع القدم ويتغير لونها وتسبب آلام غير محتملة.

وظاهرة رينود للأسف تحدث فى الشتاء ومع شدة برودة الطقس وللأسف أعراضها مزعجة قد تعوق حركة الجسم وتمنع الشعور بالراحة.

 

أعراض ظاهرة رينود 

ويقول الدكتور شريف حسين استشارى القلب والأوعية الدموية، إن ظاهرة رينود ظاهرة غريبة تصيب النساء فقط فى الشتاء، خاصة مع انخفاض الطقس بشكل كبير حيث تلاحظ بعض الفتيات تغير لون الأصابع إلى الأبيض ثم تتحول أزرق تعود إلى لونها الطبيعي ولكن هذه المرة يصاحبها ألم شديد.

ظاهرة رينود عند النساء 
ظاهرة رينود عند النساء 

علاج ظاهرة رينود 

وأضاف حسين، أن رينود ليست مرض فى معظم الحالات، ولكنه يكون رد فعل طبيعي من الجسم تجاه البرد والتوتر، لذا علاجه بسيط، ومن طرق علاج ظاهرة رينود:

  • تدفئة جيدة لليدين والقدمين.
  • البعد عن التوتر والعصبية.
  • تجنب المياه الباردة على اليدين.
  • بعض الحالات تحتاج أدوية لتوسيع الأوعية الدموية وهى تحدث فرقا واضحا مع المرضى الذين يعانون من أعراض حادة.

أعراض خطيرة تلزم صاحبها بالفحص الطبي 

وتابع بأنه إذا زادت الأعراض عن الطبيعي وأصبح هناك تنميل شديد مع ألم مع الطقس البارد أو أن الأطراف أصبح تبرد بسرعة أو يتغير لون الأطراف بدون التعرض إلى طقس بارد، يجب الفحص الطبى على الفور؛ لأن رينود أحيانا تكون علامة من علامات وجود مشاكل فى الأوعية الدموية أو المناعة وعلاجها يكون من خلال الفحص الطبى والمتابعة حتى لا تحدث مضاعفات خطيرة، فالتشخيص المبكر يعالج المشكلة سريعا.

السم الأبيض، تأثير ملح الطعام على صحة القلب والشرايين

علامات تؤكد ارتفاع نسبة الكوليسترول في الجسم وطرق علاجه من الطبيعة

