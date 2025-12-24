استشارى قلب، ظاهرة رينود تصيب النساء فقط فى الشتاء

18 حجم الخط

ظاهرة رينود من الأمراض التى يعانى منها العديد من النساء والفتيات فى فصل الشتاء حيث تتورم أصابع القدم ويتغير لونها وتسبب آلام غير محتملة.

وظاهرة رينود للأسف تحدث فى الشتاء ومع شدة برودة الطقس وللأسف أعراضها مزعجة قد تعوق حركة الجسم وتمنع الشعور بالراحة.

أعراض ظاهرة رينود

ويقول الدكتور شريف حسين استشارى القلب والأوعية الدموية، إن ظاهرة رينود ظاهرة غريبة تصيب النساء فقط فى الشتاء، خاصة مع انخفاض الطقس بشكل كبير حيث تلاحظ بعض الفتيات تغير لون الأصابع إلى الأبيض ثم تتحول أزرق تعود إلى لونها الطبيعي ولكن هذه المرة يصاحبها ألم شديد.

ظاهرة رينود عند النساء

علاج ظاهرة رينود

وأضاف حسين، أن رينود ليست مرض فى معظم الحالات، ولكنه يكون رد فعل طبيعي من الجسم تجاه البرد والتوتر، لذا علاجه بسيط، ومن طرق علاج ظاهرة رينود:

تدفئة جيدة لليدين والقدمين.

البعد عن التوتر والعصبية.

تجنب المياه الباردة على اليدين.

بعض الحالات تحتاج أدوية لتوسيع الأوعية الدموية وهى تحدث فرقا واضحا مع المرضى الذين يعانون من أعراض حادة.

أعراض خطيرة تلزم صاحبها بالفحص الطبي

وتابع بأنه إذا زادت الأعراض عن الطبيعي وأصبح هناك تنميل شديد مع ألم مع الطقس البارد أو أن الأطراف أصبح تبرد بسرعة أو يتغير لون الأطراف بدون التعرض إلى طقس بارد، يجب الفحص الطبى على الفور؛ لأن رينود أحيانا تكون علامة من علامات وجود مشاكل فى الأوعية الدموية أو المناعة وعلاجها يكون من خلال الفحص الطبى والمتابعة حتى لا تحدث مضاعفات خطيرة، فالتشخيص المبكر يعالج المشكلة سريعا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.