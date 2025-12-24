للرحلات والمناسبات، طريقة عمل الروزبيف فى المنزل

18 حجم الخط

طريقة عمل الروزبيف، الروزبيف من الأطباق العالمية الشهيرة التي تعتمد على لحم البقر المشوي أو المطهي ببطء، ويتميز بمذاقه الغني وقوامه الطري، ويقدم عادة في المناسبات أو يستخدم في الساندويتشات الفاخرة.

وطريقة عمل الروزبيف فى المنزل، ليست صعبة كما يظن البعض، بل يمكن الحصول على نتيجة رائعة باتباع خطوات بسيطة ولكنها أكثر دقة.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الروزبيف.

- يجب أولا اختيار قطعة لحم صحيحة وأفضلها وش الفخدة أو الروستو أو البيت الكلاوى أو عين الضلع، ويفضل أن تكون قطعة اللحم حمراء بها نسبة قليلة من الدهون وتكون متماسكة وخالية من الأعصاب ووزنها من كيلو إلى كيلو ونصف.

مكونات عمل الروزبيف:-

1 كيلو جرام لحم بقر قطعة كاملة

3 فصوص ثوم مهروس

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة بابريكا

½ ملعقة صغيرة زعتر أو روزماري

1 ملعقة صغيرة خردل (اختياري)

بصلة كبيرة مقطعة شرائح

جزرة مقطعة حلقات

كوب مرق لحم أو ماء ساخن

لصوص الروزبيف

عصارة اللحم من الصينية

ملعقة دقيق

كوب مرق

ملح وفلفل

طريقة عمل الروزبيف

طريقة عمل الروزبيف:-

تخلط جميع التوابل مع زيت الزيتون والثوم والخردل جيدا.

تفرك قطعة اللحم بالكامل من جميع الجهات بالخليط.

تغطى وتترك في الثلاجة من 4 إلى 12 ساعة كلما زادت مدة التتبيل زاد الطعم.

يخرج اللحم من الثلاجة قبل الطهي بنصف ساعة.

يسخن الفرن على درجة حرارة 200 مئوية.

في صينية فرن، توضع شرائح البصل والجزر.

توضع قطعة اللحم فوق الخضار.

يضاف كوب المرق أو الماء الساخن.

تغطى الصينية بورق فويل بإحكام.

تدخل الفرن لمدة 60 إلى 90 دقيقة حسب حجم القطعة.

قبل انتهاء الوقت بـ15 دقيقة، يزال الفويل لتحمير الوجه.

بعد النضج، يترك الروزبيف ليرتاح 10 دقائق قبل التقطيع.

كلما زادت مدة الطهي زادت درجة النضج، لكن الإفراط قد يسبب الجفاف.

ويمكن عمل الروزبيف على البوتاجاز، حيث يحمر اللحم في طاسة ساخنة مع قليل من الزيت من جميع الجهات.

ينقل إلى حلة عميقة.

تضاف الخضار والمرق.

يغطى ويطهى على نار هادئة لمدة 2 إلى 3 ساعات حتى يصبح طري.

يترك ليرتاح ثم يقطع شرائح رفيعة.

ولعمل صوص الروزبيف يسخن العصير على النار.

يضاف الدقيق ويقلب.

يضاف المرق تدريجيا حتى يتكاثف الصوص.

يتبل حسب الذوق.

يقدم مع البطاطس المشوية، والخضار السوتيه.

أو في ساندويتشات باردة أو ساخنة

مع الأرز الأبيض.

مع الأرز الأبيض. لضمان روزبيف ناجح، لا تقطعي اللحم فور خروجه من الفرن.

استخدمي سكين حاد وقطعي عكس اتجاه الألياف.

لا تكثري من التوابل حتى لا تطغى على طعم اللحم.

يمكن حفظه في الثلاجة 3 أيام أو تجميده شرائح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.