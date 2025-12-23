الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
غرفة السياحة تؤكد نجاح الموسم، وتحقيق جودة الخدمات للحجاج والمعتمرين

 ثمنت غرفة شركات السياحة الاجتماع المهم الذي نظمته وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة السعودية، بحضور شريف فتحي وزير السياحة والآثار، وضيفه وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، مع مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة من شركات السياحة المصرية العاملة في تنظيم رحلات الحج والعمرة.

سلامة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين

 وأكدت الغرفة أن اللقاء شهد مناقشات مثمرة وموسعة حول موسم الحج والعمرة الحالي وكل ما يتعلق بالشؤون التنظيمية وغيرها من الأمور التي تضمن تحقيق سلامة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين المصريين.


عقد اللقاء بحضور السفير صالح بن عيد الحصيني سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، على هامش الزيارة الرسمية الحالية للوزير السعودي إلى مصر، وبحضور الوفد السعودي المرافق، وكذلك سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون الشركات رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة.

كما حضر اللقاء من أعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة كل من: ناصر تركي نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، وأحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات ويسري السعودي رئيس لجنة فض المنازعات، ووليد خليل رئيس لجنة مكافحة الكيانات غير الشرعية.

وأكد الدكتور نادر الببلاوي رئيس غرفة شركات السياحة، أن تلك الزيارة للوزير السعودي ولقائه مع شريف فتحي وزير السياحة والآثار، تدعم تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، كما تؤكد العلاقات القوية والمتميزة بين البلدين الشقيقين على كافة المستويات وفي مقدمتها السياحة والحج والعمرة.

وأضاف الببلاوي أن المناقشات المهمة والمثمرة التي شهدها اللقاء الموسع بحضور أعضاء الغرفة من شركات السياحة من شأنها تعزيز الجهود المصرية السعودية المشتركة لخدمة الحجاج والمعتمرين المصريين، وتذليل الصعاب أمام الشركات في خدمة عملائها من ضيوف الرحمن، وكذلك الحل المبكر لأية مشاكل قد تواجه الموسم.

 تطوير وتحسين تجربة المعتمرين وحجاج شركات السياحة

وأعرب رئيس غرفة الشركات عن أمله في أن يسفر اللقاء بمناقشته المهمة عن آلية لاستمرار التواصل بين الجانبين وبما يضمن نجاح موسم الحج بشكل عام والحج السياحي بصورة خاصة، ومتابعة التجهيزات والاستعدادات، سواء لعمرة شهر رمضان المبارك أو موسم الحج السياحي المقبل.

كما أشاد الببلاوي بما شهده اللقاء من مناقشات تضمنت عدة ملفات وأفكار تستهدف تطوير وتحسين تجربة المعتمرين وحجاج شركات السياحة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم، بما يحقق رضا المعتمرين والحجاج ويواكب التطورات المستمرة في منظومة الحج والعمرة.

