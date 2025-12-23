وزير السياحة: لا توجد كوتة مقسمة للزيارات بالمتحف المصري الكبير

18 حجم الخط

ترأس، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير، حيث يُعد هذا الاجتماع هو أول اجتماع للمجلس بعد افتتاح المتحف رسميًا في شهر نوفمبر الماضي.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي للمتحف آخر المستجدات التي شهدها المتحف خلال الفترة الماضية، وخاصة بعد الافتتاح الرسمي والذي جاء بحضور رئيس الجمهورية، حيث شاركت في حفل الافتتاح ٧٩ دولة و٣٩ ملكًا ورئيس وزراء.

وأشار إلى الإقبال الكبير من الزائرين المصريين والأجانب على زيارة المتحف حيث بلغ عدد الزائرين في اليوم الأول من الافتتاح للجمهور ١٩ ألف زائر، بينما بلغ عدد الزائرين في أول يوم جمعة بعد الافتتاح ٢٧ ألف زائر، لافتًا إلى قيام المتحف باتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية لدخول وإدارة الكثافات، من بينها تطبيق نظام التوقيتات المُحددة ونظام الحجز الإلكتروني ووقف الحجز من خلال شباك التذاكر مؤقتًا.



متوسط إعداد الزيارات اليومية لقاعات العرض بالمتحف المصري الكبير



وأشار إلى أن متوسط أعداد الزائرين حاليًا يبلغ ١٥ ألف زائر كحد أقصى يوميًا مع تفاوت النسب بين المصريين والأجانب.

وفي هذا الإطار، ثمن شريف فتحي على جهود الرئيس التنفيذي للمتحف وفرق العمل بالمتحف، مؤكدًا على أن الإقبال الكبير على زيارة المتحف محل فخر للجميع وخاصة من المصريين، مشيرًا إلى أهمية استمرار إدارة كثافة الأعداد داخل المتحف لضمان سلاسة ويسر الزيارات، كما أكد أنه لا توجد أي كوتة مُقسمة للزيارات سواء للمصريين أو للأجانب.

وخلال الاجتماع، تم التصديق على محضر الاجتماع السابق للمجلس.

كما تم عرض ومناقشة إجمالي موازنة هيئة المتحف للعام المالي ٢٠٢٦–٢٠٢٧.



مشروعات اللوائح التنظيمية الداخلية لهيئة المتحف



وتم أيضًا مناقشة والموافقة على مشروعات اللوائح التنظيمية الداخلية لهيئة المتحف المصري الكبير الخاصة بكل من المالية، والموارد البشرية، والتعاقدات، والمخازن، على أن يتم مخاطبة الجهات المختصة في هذا الشأن.

كما وافق المجلس على بعض التعديلات في جداول الفئات المعفاة من رسوم زيارة المتحف وفقًا لمستجدات العمل بعد الافتتاح، على أن تُطبق هذه الإعفاءات طوال أيام الأسبوع باستثناء عطلة نهاية الإسبوع (الجمعة والسبت) والعطلات الرسمية، وبالتنسيق المُسبق مع المتحف.

وتمت الموافقة على قائمة مقابل خدمات التصوير الفوتوغرافي والفيديو بالمتحف سواء التجاري أو الوثائقي أو الإعلامي/الخبري.

وتمت إحاطة المجلس بأنه تم الانتهاء من مدونة قواعد وضوابط زيارة المتحف، والتي تم إعدادها من قبل المتحف، وتم إتاحتها عبر الرمز الكودي (QR Code) الموجود على تذكرة الدخول، بالإضافة إلى عدد من اللوحات الإرشادية المُعلقة داخل المتحف.

كما تم إحاطة المجلس بمذكرة التفاهم التي من المزمع توقيعها بين المتحف المصري الكبير ومتحف عمان عبر الزمان للتعاون المشترك والتدريب وتبادل الخبرات في مجال العمل الأثري.

