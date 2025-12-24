محافظ الدقهلية ورئيس جامعة المنصورة يتفقدان الأنشطة الثقافية بمكتبة مصر العامة

18 حجم الخط

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأربعاء، مكتبة مصر العامة بالمنصورة، لمتابعة الأنشطة الثقافية والخدمية المقدمة للمواطنين، والوقوف على أعمال التطوير الجارية بالمكتبة، بما يضمن تعزيز دورها كمنارة للعلم والمعرفة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للرواد من مختلف الأعمار

محافظ الدقهلية ورئيس جامعة المنصوره يتفقدان الأنشطة الثقافية وأعمال التطوير الجارية بمكتبة مصر العامة بالمنصورة

جاء ذلك بحضور الدكتورة رباب عبدالمؤمن مديرة مكتبة مصر العامة.

وخلال الجولة، التقي "المحافظ" ورئيس جامعة المنصورة بعدد من طلاب الجامعه من رواد المكتبة ودار حديث بينهم حول آراهم في الأنشطة التي تقدمها المكتبة بمختلف أنواعها الفنية والثقافية ومقترحاتهم لتطوير الأنشطة التي تقدمها المكتبة وإضافة انشطة جديدة.

مكتبة مصر العامة تمثل مساحة مهمة لبناء الوعي ونشر الثقافة

وأكد "مرزوق" أن مكتبة مصر العامة تمثل مساحة مهمة لبناء الوعي ونشر الثقافة، قائلًا "المكتبة بيت معرفة لكل أسرة، ونهدف لتطوير الخدمات لتصل لكل فئات المجتمع"، مشددًا على ضرورة تنويع الأنشطة بما يتوافق مع احتياجات المواطنين، ويشجع على القراءة واكتساب المهارات وتنمية القدرات.

دعم البرامج الموجهة للنشئ والشباب داخل المكتبة

وأشار " المحافظ " إلى اهتمام المحافظة بدعم البرامج الموجهة للنشئ والشباب داخل المكتبة، مؤكدًا دعمه للبرامج والورش للأطفال والشباب لاكتشاف المواهب وبناء وعي حقيقي يحمي المجتمع، لافتًا إلى أهمية استمرار الفعاليات التعليمية والتدريبية التي تسهم في تنمية الشخصية وتعزيز الانتماء الإيجابي.

تطوير المكتبة أولية أولي ونعمل على رفع كفاءة

كما شدد " مرزوق " على أن تطوير المكتبة لا يقتصر على الجانب الإنشائي فقط، بل يشمل أيضًا رفع جودة الخدمة المقدمة للمترددين وتحسين بيئة القراءة والتعلم، قائلًا "تطوير المكتبة أولية أولي ونعمل على رفع كفاءة القاعات والخدمات لتقديم تجربة تليق بأبناء الدقهلية"، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية وفق جدول زمني محدد، مع الحفاظ على انتظام تقديم الخدمات والأنشطة للجمهور.

استمرار دعم المحافظة لكل المشروعات الثقافية والمعرفية

وأكد " محافظ الدقهلية " استمرار دعم المحافظة لكل المشروعات الثقافية والمعرفية التي تُسهم في بناء الإنسان، وترسّخ مكانة المنصورة كعاصمة للعلم والثقافة في قلب الدلتا.

الجامعة تولي اهتمامًا إستراتيجيًا بتعزيز الشراكة

ومن جانبه، أكد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، أن الجامعة تولي اهتمامًا إستراتيجيًا بتعزيز الشراكة مع محافظة الدقهلية في المجالات الثقافية والمعرفية والتنموية، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية في دعم بناء الإنسان وتنمية الوعي المجتمعي.

تطوير البنية الثقافية والخدمية بالمحافظة

وأشاد رئيس الجامعة بالجهود الكبيرة التي يبذلها اللواء طارق مرزوق في تطوير البنية الثقافية والخدمية بالمحافظة، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس رؤية واضحة لتمكين المؤسسات الثقافية وتحديثها بما يخدم أبناء الدقهلية.

التعاون الممتد بين الجامعة والمحافظة يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل المؤسسي

وأوضح رئيس الجامعة أن التعاون الممتد بين الجامعة والمحافظة يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل المؤسسي، ويستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وربط الأنشطة الثقافية بالبرامج الأكاديمية والبحثية، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على الإبداع والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.