بحث تسيير خط ملاحي بين ميناءي السخنة وصلالة وإقامة منطقة لوجستية

خط ملاحي بين السخنة وصلالة، عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعًا مع المهندس/ سعيد بن حمود المعولي – وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بحضور اللواء حسين الجزيري رئيس قطاع النقل البحري ووفد من كبريات الشركات المصرية المتخصصة والرائدة في مجال تنفيذ مشروعات البنية التحتية ( المقاولون العرب – حسن علام- كونكورد ) وذلك لبحث التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة.



وأكد الوزير عمق وقوة وتاريخية العلاقات بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى التطلع لزيادة حجم التعاون في مجال النقل واهتمام الشركات المصرية المتخصصة في مجال البنية التحتية بتنفيذ المشروعات بسلطنة عمان الشقيقة، لافتا إلى أن الوفد المصري يضم عددا من الشركات المصرية الرائدة في هذا المجال والتي جاءت لسلطنة عمان بهدف التعاون والمشاركة في تنفيذ مختلف المشروعات بها وذلك احترامًا وتقديرًا واعزازًا للشعب العماني الشقيق.

تشكيل لجنة مشتركة بين مصر وسلطنة عمان لدراسة وتفعيل مقترحات التعاون التي تم تناولها خلال اللقاء لتحقيق انطلاقة كبيرة للتعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة

وأضاف أن الشركات المصرية أصبح لها خبرة واحترافية كبيرة في تنفيذ المشروعات العملاقة في مصر والدول العربية والافريقية وفقا لأعلى مقاييس الجودة العالمية وبأسعار تنافسية وبأسرع وقت حيث تنفذ مشروعات عملاقة في المملكة العربية السعودية والعراق وليبيا وتنزانيا وغيرها من الدول العربية والإفريقية.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أنه سيتم التعاون في مجال التدريب ونقل الخبرات في مجال المشروعات التي سيتم تنفيذها مع تدريب الكوادر العمانية بعد الانتهاء من تنفيذ المشروعات

واستعرض الوزير خلال اللقاء عددا من أنشطة ومشروعات وزارة النقل المصرية مثل قطاع الموانئ البحرية حيث يوجد بمصر 19 ميناء تجاري بأرصفة تتخطى 100 كم و عدد 7 ممرات لوجستية متكاملة جاري تنفيذها لربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية أو ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكة الحديدية وشبكة الطرق الرئيسية مرورًا بالمواني الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات بالإضافة إلى وجود 10000كم سكة حديد وانشاء شبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي 2000 كم وشبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية تبلغ 33 ميناء جاف ومنطقة لوجستية

وخلال اللقاء أكد الجانبان أهمية تسيير خط ملاحي بين مصر وسلطنة عمان حيث أشار الوزير إلى أنه في إطار خطة مصر لاستعادة قوة الأسطول التجاري البحري المصري ليصل إلي عدد 40 سفينة لخدمة البضائع الإستراتيجية من الغلال والبترول والركاب بين مصر وباقي دول العالم سيتم تدبير عدد 4 سفن (بلك – حاويات – رورو- روروباكس ) للعمل على الخط البحري المخطط تسييره بين مصر وعمان

ومن جانبه أكد المهندس/ سعيد بن حمود المعولي – وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العماني العديد من المشروعات الاستثمارية في سلطنة عمان موجها الدعوة للشركات المصرية للتقدم للطرح الخاص بهذه المشروعات التي سيتم طرحها قريبا وكذلك هناك مشروعات متاحة أمام الشركات المصرية للتقدم اليها في مجال تطوير المطارات و مشروعات في مجال تطوير الموانئ البحرية العمانية تمثل مجالا هاما امام الشركات المصرية للتقدم للطرح الخاص بها وهناك مشروع هام جدا حاليا في مسقط وهو مشروع المترو.

وأكد وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العماني على أهمية أن يكون الربط البحري بين مصر وسلطنة عمان عن طريق ميناء صلالة لكونه أقرب لمصر من ميناء صحار, وباعتباره ثاني أكبر ميناء في الخليج وإقامة منطقة لوجستية في السخنة وأخرى في صلالة لتسهيل نقل البضائع بين البلدين الشقيقين ثم الى الدول المجاورة مع التأكيد على أهمية عمل دراسة عن البضائع المطلوب تداولها بين الجانبين عبر مينائي صلالة والسخنة.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين مصر ويمثلها رئيس قطاع النقل البحري بين مصر وسلطنة عمان ويمثلها مدير عام الموانئ وشئون البحر ومدير عام مركز عمان للوجستيات لدراسة وتفعيل مقترحات التعاون التي تم تناولها خلال اللقاء بهدف تحقيق انطلاقة كبيرة للتعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة.

