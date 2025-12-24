الكرملين: روسيا بصدد صياغة موقفها النهائي بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا

18 حجم الخط

الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن الكرملين أن موسكو ستعمل على صياغة موقفها النهائي بشأن التسوية في أوكرانيا استنادًا إلى المعلومات والتقارير التي يقدمها المبعوث الروسي المكلف بالشأن الأوكراني، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تقييم الوضع السياسي والعسكري بشكل شامل قبل اتخاذ أي قرارات رسمية.

الكرملين يقيم التطورات فى أوكرانيا ويجمع بيانات دقيقة

وأكد الكرملين أن تقييم التطورات في أوكرانيا يعتمد على جمع بيانات دقيقة وتحليل مستمر للوضع الميداني والدبلوماسي، مع مراعاة مصالح روسيا الاستراتيجية وأهدافها في البحث عن تسوية تحقق استقرارًا طويل الأمد في المنطقة.

وأشار بيام الكرملين، إلى أن موسكو ستواصل التنسيق مع المبعوثين الدوليين والشركاء الإقليميين، بهدف توضيح موقفها الرسمي بشأن التسوية المحتملة، بما يضمن توافق السياسات الداخلية والخارجية للبلاد مع واقع الأوضاع على الأرض في أوكرانيا.

القوات الروسية تسيطر على بريليبكا وأندرييفكا

يأتي هذا فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان صادر عنها أمس الثلاثاء، أن قواتها سيطرت على قريتين في أوكرانيا إحداهما بريليبكا في منطقة خاركيف الأوكرانية، والثانية أندرييفكا في منطقة دنيبروبيتروفسك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: أن القوات الروسية قصفت أيضا منشآت الطاقة والمرافق العسكرية بصواريخ كينجال.

وتسببت ضربات نفذتها روسيا على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، في قتل ثلاثة أشخاص على الأقل، وانقطاعات واسعة في التيار الكهربائي اعتبرها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مؤشرًا على أولويات موسكو في وقت تتسارع فيه الجهود من أجل وضع حد للحرب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.