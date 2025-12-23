عودة زيزو، تعرف على رباعي هجوم منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا

18 حجم الخط

أمم افريقيا 2025، استقر الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، على رباعي الخط الأمامي في هجوم الفراعنة، في المواجهة القادمة أمام جنوب إفريقيا، في لقاء الجولة الثانية بدور المجموعات في بطولة أمم إفريقيا 2025، المقامة حاليا بالمغرب.

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني، أن حسام حسن قرر الدفع بمهاجم نانت الفرنسي مصطفى محمد أساسيا في مركز رأس الحربة في حال اكتمال جاهزيته لخوض المباراة، بعد تعرضه لكدمة قوية في الكاحل في لقاء زيمبابوي، على أن يعود عمر مرموش لمركز الجناح الأيسر للفراعنة، والذي شهد تألق اللاعب في الشوط الثاني لمباراة مصر وزيمبابوي الماضية، ويلعب محمد صلاح في مركز الجناح الأيمن.

أسامة فيصل، فيتو

عودة زيزو أساسيا أمام جنوب إفريقيا

كما استقر حسام حسن على إعادة أحمد مصطفى زيزو أساسيا لتشكيل منتخب مصر في مركز المهاجم المتأخر خلف رأس الحربة، على حساب تريزيجيه، على أن يحتفظ بالأخير كورقة رابحة على مقاعد البدلاء.

أما في حال عدم اكتمال جاهزية مصطفى محمد لمباراة جنوب إفريقيا، قسيكون البديل أسامة فيصل أو صلاح محسن في مركز رأس الحربة، ولكن كل التسريبات الواردة من معسكر منتخب مصر تشير إلى لحاق مهاجم نانت الفرنسي بالمباراة والمشاركة أساسيًا.

بديل محمد حمدي

أما في مركز الظهير الأيسر، فليس هناك أي إشكالية أمام الجهاز الفني للفراعنة، ففي حالة اكتمال شفاء محمد حمدي يشارك أساسيا أمام جنوب إفريقيا، أمام في حالة عدم الجاهزية فيشارك أحمد فتوح بديلا له.

