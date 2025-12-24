الأربعاء 24 ديسمبر 2025
ابتسامته العريضة كشفت المستور، سر تغيير إمام عاشور مبكرا أمام زيمبابوي

إمام عاشور، فيتو
إمام عاشور، فيتو
إمام عاشور، شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل الواسع داخل الشارع الرياضي في مصر، بشأن قرار حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بإستبدال إمام عاشور من مباراة زيمبابوي بعد مرور 34 دقيقة فقط من زمن اللقاء، والدفع بالمهاجم مصطفى محمد بدلًا منه.

جميع الخبراء والمحللين دهشوا بشكل كبير بقرار حسام حسن إخراج إمام عاشور من ملعب المباراة بعد 34 دقيقة فقط، على الرغم ظهوره بمستوى جيد خلال الفترة التي شاركها في المباراة، وكانت تحركاته مؤثرة بشكل إيجابي في الشكل الهجومي للفراعنة.

 

سر عدم غضب غضب إمام عاشور

فور خروجه من ملعب المباراة بقرار من حسام حسن في الدقيقة 34 من عمر اللقاء، توقع الجميع أن يتصرف إمام عاشور بشكل غير لائق ويعبر عن غضبه لحظة وصوله إلى دكة بدلاء منتخب مصر، إلا أن اللاعب فاجأ الجميع بهدوءه وإبتسامته العريضة وعدم إبدائه أي غضب تجاه المدير الفني، خاصة أن اللاعب لم يشكو من أي إصابة قبل خروجه من الملعب.

حسام حسن، فيتو
حسام حسن، فيتو

إتفاق مسبق بين حسام حسن وإمام عاشور

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني، أن مغادرة إمام عاشور ملعب مباراة مصر وزيمبابوي مبكرا، كان بإتفاق مسبق بين اللاعب ومدربه حسام حسن قبل المباراة، بأن اللاعب سيشارك أساسيا من أجل الدخول في أجواء البطولة، لكن في حال لم يظهر بمستواه المعروف سيتم استبداله، خاصة أن إمام عاشور عائد للملاعب بعد فترة غياب طويلة اقتربت من 4 شهور، كما أن المدير الفني خشي من إصابة اللاعب، في ظل رغبته في إدخار اللاعب للمواجهات الأصعب في البطولة حال التأهل للأدوار الإقصائية، ووقتها سيكون قد اكتملت لياقته البدنية والذهنية لتقديم أفضل ما لديه في خدمة الشق الهجومي لمنتخب مصر.

وأضاف المصدر أن حسام حسن تحدث إلى إمام عاشور لحظة خروجه قائلا “شايلك للتقيلة”. 

حسام حسن: تغيير إمام عاشور قرار فني بحت

فيما، أكد حسام حسن، في تصريحات بعد مباراة مصر وزيمبابوي في بطولة أمم إفريقيا، أن التغيير لم يكن له أي علاقة بإصابة اللاعب، موضحًا أن القرار جاء لأسباب فنية بحتة.

وقال المدير الفني: إمام عاشور لم يشتكِ من أي إصابة، والتبديل كان فنيًا بنسبة 100%. اللاعب عائد من إصابة طويلة، ومع تأخرنا في النتيجة شعرت أن الضغوط ستزداد عليه.

